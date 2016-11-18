CHP Grup Başkanvekili Özel, TBMM’de basın toplantısı düzenleyerek, AK Parti’nin verdiği önergeyi ve CHP’ye hakaret ettiğini öne sürdüğü Meclis çalışanını eleştirdi. Özel, Ceza Muhakemeleri Kanunu’nun Genel Kurula geldiğini belirterek, 5-6 maddede itirazları olduğunu ifade etti. Özel, “Bu önergenin kesinlikle kabul edilemez dediğimiz halde bizle zaman ekonomisi açısından uzlaşma görüntüsü veren Bekir Bozdağ, bütün kanun bittikten sonra ek madde koydu. Ek maddenin özü, 16.11.2016 tarihine kadar işlenen cinsel istismar suçunda mağdur ile failin evlenmesi durumunda hükmün açıklanması ileri tarihe bırakılıyor, faili cezaevindeyse serbest bırakılıyor” şeklinde konuştu.

Kanunun çocuklara ömür boyu hapis cezası çektireceğini söyleyen Özel, “Sayın Bozdağ örneğin evlenmenin cezai kavuşturmadan önce olmasını şart getirseydik. Cezadan kurtulmak için evlenmek değil de, zaten evlenmişler, durum sonradan fark edildi. Bunu hiç düşünmemiştik. Cumhuriyet Halk Partisi olarak dün akşam söz aldık ve dedik ki, ‘Bu önergeye engel olmak için yoklama istiyoruz’. İlk yoklamayı tutturdular 165 oyla. Çok sayıda AKP’li kadın milletvekili, vicdan sahibi herkese sesleniyoruz. Her birinin birer birer varlığıyla önerge kabul edildi. Kanunun tümünün oylanması sırasında iç tüzük 163. maddeden kullanılabilecek bir hakla 20 milletvekilinin açık oylama talep etmesiyle ve MHP Grup Başkanvekilleri ve CHP 18 milletvekiline destek vermesiyle açık oylama talep edildi. Açık oylama sonrası muhalefetten oy kullanmamak suretiyle toplantı yeter sayısının bütün yükü AKP’nin üzerine bırakıldı ve 165 kişi yine 15 oy verdi. 184 oya ulaşamadığı için bugüne, bugün de toplanamadığı için salı gününe kaldı. Bu dört günlük süreyi hükümetin aklını başına alması, demokratik kitle örgütlerinin, sivil toplum kuruluşlarının, duyarlı vatandaşların konuyu gündemde tutmaları, tepki göstermeleri, gerekirse Salı günü kadınların ve bu konuya duyarlı herkesin Meclisi kuşatması ve bu uygulamanın bu kanun tasarısından çekilip amaca yönelik düzenleme için hukuk fakülteleri, barolar, konuyla ilgili bilim insanlarından ve muhalefetten katkı alarak konunun yeniden değerlendirilmesini istiyoruz” dedi.

17 bin çocuğun cinsel istismar davasının mahkemelerde bulunduğunun altını çizen Özel, aile bütünlüğünün bozulmasına ilişkin rakam istediklerini söyledi.

Özel, bir Meclis çalışanının CHP Genel Başkanı ve CHP’ye hakaret dolu mesajlarının olduğu bilgisinin kendilerine ulaştığını da ifade ederek, “B.T. isimli adlı şahıs yapmış olduğu bir paylaşımda Cumhuriyet Halk Partisi’ne eleştiriyi, ağır eleştiriyi bırakın, küfürlerle dolu paylaşımda bulunuyor. Ardından kişinin Facebook hesabına baktığımızda son bir ayda 43 tane inanılmaz hakaret ve yalan iftirayla dolu paylaşımlar var. Bu durum tespit edildiğinde kişinin Meclis Kanun ve Kararlar Dairesi’nde çalıştığını öğreniyoruz. Kanunlar ve Kararlar Başkanına bu kişinin çağrılmasını istediğimizde, ‘biraz önce çıkmış, telefonuna ulaşılamıyor’. Net talebimiz iletildiğinde kişi Meclise geliyor ve bu kişinin Mecliste odası olarak söylenen bilgisayardan kayıtları silmek üzere gittiği söylendi. İki milletvekilimiz Kanun ve Kararlar’dan bir bürokrat, bir arkadaşımızla birlikte kişinin çalıştığı ofise gittik. Oraya giderek, bir odaya girerek, kapıyı kapattığını gördük. Bir şekilde içeriye girmeyi başardığımızda üst kattan oradan ayrılmıştı. Yerinden oynamış bir bilgisayar ve evrakları toplayıp bilgisayarın üstüne koymuş şekilde onu gördük. Bilgisayarı tutanakla bir kutuya koyup, üzerine kırmızı mühürle mühürledikten sonra Kanun ve Kararlar’ın amiri, Bilgi İşlem Komisyonu’ndan bir kişiyle Meclis Genel Sekreter Yardımcısı Erbsay Kücet’e Meclis Başkanvekili odasında teslim ettik” dedi. Özel, personelin açığa alınarak görevden uzaklaştırıldığını ifade etti.

Adalet Bakanı Bozdağ’ın sözlerine yönelik olarak Özel, “Bir evrensel genel kabul var, o da cinsel istismar suçtur, rıza kabul etmez. Bekir Bozdağ’a asıl şunu sormak lazım, '12 yaşında küçük bir çocuk cinsel istismara uğramış. 16 yaşına gelince de babasının imzasıyla evlendirilmiş. Bu adam serbest kalıyor mu, kalmıyor mu?' Bu adam serbest kalıyor” değerlendirmesini yaptı.

Ahmet Umur Öztürk