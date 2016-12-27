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CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’den Kurtulmuş’a davet

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Özgür Özel, Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'a çağrıda bulunarak, “Gel karşıma çık, istediğini kanalda, istediğin moderatörle eşit süreyle çıkalım anlatalım” dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özelden Kurtulmuşa davet

27 Aralık 2016 18:41
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’den Kurtulmuş’a davet - Tıkla İzle

CHP Grup Başkanvekili Özel, TBMM’de basın toplantısı düzenleyerek, Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş’un açıklamalarına cevap verdi.

AK Parti’nin rejim değişikliği yapmaya çalıştığını iddia eden Özel, işbirlikçileri ile birlikte yakalandıklarını öne sürerek, “Bazı seçimler vardır, oyları teker teker sayarlar’ dedik. ‘Bazı seçimler vardır, oyları saymazlar, tartarlar’ dedik. Elbette son gece sayım olur, ama o teferruattan ibarettir. Çünkü muhtar, milletvekili, Belediye Başkanı seçimi yapıyorsanız, rejim içinde bir seçim yapıyorsanız oylar sayılır, rejim değişikliği oylar tartılır. Hodri meydan. Çıkacaksanız meydana ve tartacaksak yürekleri, o zaman başka seçim olur’ dedik. Hemen ortaya çıktı ve nasıl bir rejim değişikliği ile ilgili suçüstü yakalanmış durum ki hangi lafı nereden çarpıtayım, hangi laf ı kendi işime gelecek şekilde nasıl yamultayım diye uğraşıyor” ifadelerini kullandı.
Özel, Kurtulmuş’a, kendisiyle televizyon programına çıkma çağrısında bulunarak şunları kaydetti:
“Kurucu iradenin partisi ve ona inanan Cumhuriyetçiler Atatürkçüler, milliyetçiler sizin kimyanızı bozar, bu rejimi size değiştirtmeyiz. Bu paniğin boşuna. Gel karşıma çık, istediğini kanalda, istediğin moderatörle eşit süreyle çıkalım anlatalım.”
Özel, hükümetten cevap beklediklerini söyleyerek, iki asker hakkında bilgi istediklerini ifade etti. Özel, “Devlet dışı yapılardan bilgi bekliyor. Türkiye Cumhuriyeti ciddi bir devlettir” şeklinde konuştu.  

Ahmet Umur Öztürk

Etiketler: Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, çağrı, Cumhuriyet Halk Partisi, Grup Başkanvekili Özgür Özel


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