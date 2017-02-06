CHP Grup Başkanvekili Özel, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Özel, Anayasa değişiklik teklifi ile ilgili Mecliste yaşanan süreci hatırlatarak, rejimi değiştirmek isteyenlerin söylemlerinin sert olmasının beklendiğini söyledi. Özel, “Hayırcılar neşeli şarkılar yapıyorlar, Hayırcılar esprili sloganlar buluyorlar. Hayırcılar 60-70 yaşında teyzelerin elinde tuttuğu, bir yandan örgü örüp ağzında tuttuğu ‘hayır’ çıktılarıyla bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Çünkü bu ülkenin gerilmesinin, kutuplaşmasının bu ülkeyi felakete sürükleyeceğinden endişe ediyorlar. Ama ‘evet’ diyenler önce hükümet sözcüsü ağzıyla, ‘eğer referandumdan ‘evet çıkarsa, terör örgütleri başını kaldıramaz’ diyerek, sonra Adalet Bakanı Sayın Bekir Bozdağ’ın ağzından ‘terör örgütleri hayır’ için çalışıyor’ diye bir söz söyleyerek, ‘Başbakan tekzip eder, bu sözcü artık hükümetin sözcüsü olamaz, büyük bir gaf yapıp, gelen tepkiler üzerine geri adım atıp, sonra her seferinde aynı şeyi ima edenin, bu söz hükümetin sözü olamaz dediğimiz noktada Başbakan’dan sağduyulu yaklaşım beklerken Başbakan aslında bunun kendilerinin bütün kampanyasının gövdesi olduğunu açıkça itiraf etmiştir” ifadelerini kullandı.

‘Evet’ kampanyasının acizliğini gösterdiğini öne süren Özel, “’Eveti açıklayamadıklarını, savunamadıklarını ve ellerinde kala kala aciz, hadsiz yaklaşımın kaldığını gösteriyor. Bir ülkenin Başbakanı neye ‘evet’ dendiğini savunamıyor ve bir iftirada bulunup, ‘hayır’cıların terörist olduğunu söyleyip, o yüzden ‘evet’ dediklerini söylüyor. Başbakan çıkıp 600 milletvekilini anlatamıyor, hem Meclisin işlevinin on kat zayıfladığını hem de neden ilave 50 milletvekiline ihtiyaç duyduklarını savunamıyor. Atatürk’ün üç aylığına kabul ettiği başkomutanlık yetkisini, ülkenin kurucusunun kabul etmediği ve ‘Meclisin yetkisidir. Bunu üç aylığına kabul ederim’ dediği yetkiyi kendi kurucu başkanlarına ömür boyu ve sınırsız vermeyi elbette savunamıyor” şeklinde konuştu.

Özel, CHP olarak ‘hayır’ çıkması durumunda referandumun ertesi günü AK Parti teşkilatlarına, Mecliste AK Parti ve MHP grubuna çiçek ve çikolatalarıyla gideceklerini söyleyerek, "Dün halk karar verdi, büyük tehlikeden kurtulduk. Artık kutuplaşmanın, gerilimin zamanı değil, sandığı okuyun. Halk parlamentoya, parlamenter sisteme sahip çıktı, gelin bu sistemi birlikte güçlendirelim. Kucaklaşıp, rejim tartışmalarını ortadan kaldıralım" dedi.

