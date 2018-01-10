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CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e uyarı cezası

TBMM Genel Kurulu'nda Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Özgür Özel uyarı cezası aldı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özele uyarı cezası

10 Ocak 2018 18:45

TBMM Genel Kurulu'nda CHP Grup Başkanvekili Özel uyarı cezası aldı. TBMM Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, TBMM Genel Kurulu arka tarafında yapılan oda için fotoğrafların yeni çekildiğini belirterek, "Sayın milletvekilleri bu çok ayıp bir şeydir. Bana söylerdiniz, ben gerekli görüp çektirirdim veya çektirmezdim. Orası mahrem bir alan, gizli gizli çekim yapmasını milletvekilliğine asla yakıştırmıyor ve ayıplıyorum" ifadelerini kullandı.
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel fotoğrafları gizli gizli çekmediğini söyleyerek, fotoğrafları basın toplantısı ile dağıttıklarını ifade etti.

Bahçekapılı, Özel'i kınadığını belirterek, fotoğrafları çekene 'Yazıklar olsun' ifadelerini kullandı.

Özel, Bahçekapılı'ya yönelik olarak 'Hadi oradan' kelimelerini kullandı. Bunun üzerine Genel Kurul'dan uyarı cezası aldı.

Ahmet Umur Öztürk
 

 

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