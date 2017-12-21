CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel:Trump bu tutumunun kabul edilemez olduğunu söylüyoruz

CHP Grup Başkanvekili Özel TBMM’de basın toplantısı düzenledi. Özel, taşeron düzenlemesiyle ilgili, "Yaklaşık bir milyon kişiyi etkiliyor. Beklenti bir yana kötü kokular geliyor. 200-250 bin kişiyi tatmin edecek, geri kalanın umutlarını boşa çıkartacak Belediye kamu İktisadi Teşekkülleri, Kamu İktisadi Teşekkülleri kapsam dışında bırakılacağı bir sistem doğru evriliyor" ifadelerini kullandı.

Meclis’in taşeron konusunu bitene kadar çalışması gerektiğini söyleyen Özel, "Bu kadar büyük beklenti varken tatil neyimize. Böyle bir tatili doğru bulmuyoruz" diye konuştu.

BM Genel Kurulu’nda görüşülecek olan Kudüs oylamasına ilişkin Özel, "Genel Kurula taşınmasını olumlu ve doğru yaklaşım olarak görüyoruz. Genel Kurulu’nda her şeye rağmen gerekli oyu sağlayacak kabul edileceğine dair umudumuz var. Genel Kurul’da oy verecek ülkelerin tehdit edilmesi, maddi yardımlar üzerinden şantaj yapılmasını son derece yanlış ve kınanması gereken bir davranış olduğunu belirtiyoruz. Trump bu tutumunun kabul edilemez olduğunu söylüyoruz. Biz Filistin ve İsrail’de iki devletli Filistin toprak bütünlüğüne saygılı bir çözümü savunduk" değerlendirmesini yaptı.