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CHP heyeti Batman'da

Batman'a gelen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) heyeti, Hasankeyf ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

CHP heyeti Batmanda

27 Ekim 2016 23:00

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Bolu Milletvekili Tanju Özcan, İstanbul Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Yakup Akkaya, Edirne Milletvekili Erdin Bircan ve Çanakkale Milletvekili Bülent Öz'den oluşan CHP heyeti, Batman'a gelerek Hasankeyf ilçesini gezdi. Batman İl Başkanı Hüseyin Yaşar ve bazı partililerin de eşlik ettiği CHP heyeti, Hasankeyf ilçesinde vatandaşlarla bir araya gelerek esnafın sorunlarını dinledi. Hasankeyf ilçesinde bir kahvehanede konuşan CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, hükümeti ve başkanlık sistemini eleştirdi. Son günlerde başkanlık sisteminin tartışıldığına dikkat çeken İnce, “Bir başkanlık sevdasıdır gidiyor. Bu ülkede işsizlik var, terör sorunu var, emekli sorunu var, çocukların sorunu var. Zaten başkan gibisin, Genelkurmay mı engel oluyor, muhalefet mi engel oluyor? Zaten muhalefetin sayısı yetmiyor sana engel olmaya. Valiler emrinde, Genelkurmay emrinde, Başbakan emrinde, Bakanlar Kurulu emrinde. Zaten başkan gibisin” dedi.  

Osman Arslan 

Etiketler: Batmanda, CHP heyeti


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