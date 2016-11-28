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CHP heyeti Diyarbakır’da

Bir grup milletvekili ve partiliyle birlikte Diyarbakır’a gelen CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, kent için özel bir çalışma yürüttüklerini belirterek, Diyarbakır’ın sorunlarını TBMM’de gündeme getirmeye çalışacaklarını kaydetti. Ağbaba, öldürülen Diyarbakır Barosu eski Başkanı Tahir Elçi’yi katledenlerin arkasındaki gücün bulunmasını da istedi.

CHP heyeti Diyarbakırda

28 Kasım 2016 15:17
CHP heyeti Diyarbakır’da - Tıkla İzle

Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba başkanlığındaki bir grup CHP heyeti, çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunmak amacıyla Diyarbakır’a geldi. İlk olarak parti binasında düzenlenen örgüt toplantısına katılan heyet, daha sonra bir otelde basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, “Diyarbakır ile ilgili özel bir çalışma yürüttüklerini belirterek, “Ankara milletvekilleri Necati Yılmaz ve Murat Emir sürekli burada olacaklar. Biz de onlara katılığı Diyarbakır’ın sorunlarını, bölgenin sorunlarını TBMM’de gündeme getirmeye çalışacağız” dedi.

“Akılla, mantıkla, ahlakla izah edilecek bir durum değil”
Ağbaba, AK Parti Genel Sekreteri Abdülhamit Gül’ün, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için söylediği, “Kılıçdaroğlu milli güvenlik sorunu haline geldi” sözlerine tepki gösterdi. Ağbaba, “Akılla, mantıkla, izanla, ahlakla izah edilecek bir durum değil. Bir insanın bu lafı edebilmesi için ar damarlarının çatlamış olması, utanma duygusunu kaybetmiş olması gerekiyor. Kemal Kılıçdaroğlu, ana muhalefet partisinin Genel Başkanı. Hangi milli güvenlik sorunu var onu anlayabilmiş değiliz” diye konuştu.

“Tahir Elçi’yi katledenlerin arkasındaki güç bulunsun”
Geçtiğimiz yıl bugün Dört Ayaklı Minare önünde çıkan çatışmada başından vurularak öldürülen Tahir Elçi’yi de anmak istediklerini ifade eden Ağbaba, şunları kaydetti:
“Türkiye’de, bu bölgede barışı savunan bir insan katledildi. Biz Tahir Elçi’nin katillerinin mutlaka bulunmasını istiyoruz. Tahir Elçi’yi katledenlerin arkasındaki gücün bulunmasını istiyoruz ki bir daha faili meçhuller yaşanmasın."
Ağbaba, halktan talep gelmesi halinde Diyarbakır Havalimanı’nın isminin Tahir Elçi Havalimanı olarak değiştirilmesi konusunu da destekleyeceklerini ve Meclis’e sunabileceklerini sözlerine ekledi.

Emrah Kızıl 

 

Etiketler: diyarbakır


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