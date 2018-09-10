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CHP İl Başkan Yardımcısı evinde ölü bulundu

CHP İl Başkan Yardımcısı evinde ölü bulundu
CHP İl Başkan Yardımcısı evinde ölü bulundu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sakarya İl Başkan Yardımcısı Orhan Durmuşoğlu yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

CHP'de çeşitli görevlerde bulunan ve son olarak Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı görevini yürüten 59 yaşındaki Orhan Durmuşoğlu'ndan cuma gecesinden bu yana haber alınamaması üzerine il yöneticileri Durmuşoğlu'nun Yenigün Mahallesi Engin Sokak’taki evine gitti. Durmuşoğlu’na telefonla ulaşamayan partililer kapıyı açan olmayınca polise haber verdi. Polis ekiplerinin kontrolünde kapısı açılan Durmuşoğlu hareketsiz yerde yatarken bulundu. Polis ekipleri olay yerine sağlık ekiplerini çağırdı. Yapılan ilk kontrollerde CHP’lilerin ‘Orhan baba’ diyerek seslendiği Orhan Durmuşoğlu’nun hayatını kaybettiği anlaşıldı.
‘Durmuşoğlu’nun öldüğü haberini alan CHP İl Başkanı Erdoğan ısır ve partililer olay yerine akın etti. Polis kayıtlarına şüpheli ölüm olarak geçen olayı yapılacak otopsi netleştirecek. 59 yaşında vefat eden Orhan Durmuşoğlu’nun cenazesi otopsi yapılmak üzere SEAH Korucuk Otopsi Merkezi’ne kaldırıldı.
Polis olay yerinde inceleme yaparak soruşturma başlattı.
Metin Nişancık
 

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