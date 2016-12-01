CHP İstanbul İl Başkanı Canpolat, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun önüne mermi atılması olayını protesto etmek amacıyla AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na gerçekleştirilen yürüyüş sonrası, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçu kapsamında ifadeye çağrılmıştı. Canpolat, bugün İstanbul Adalet Sarayı’nda giderek savcıya ifade verdi. İfadenin ardından adliye çıkışında beraberindeki CHP milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu, Barış Yarkadaş ve Gamze Akkuş İlgezdi ile kendine desteğe gelen partililerle birlikte gazetecilere açıklama yapan Canpolat, “Hukuka duyulan saygıdan dolayı yapılan çağrı üzerine ifademizi verdik. Cumhuriyet Halk Partisi olarak ne ifade vermekten çekiniriz, ne de mücadeleden çekiniriz. Örgütümüzle beraber her zamankinden daha kararlı, her zamankinden daha azimli olarak; tutuklamalar, emniyete çağırmalar bizi mücadelemizden alıkoyamayacaktır” dedi.



Alper Korkmaz - Sadık Kahraman

