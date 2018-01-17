CHP İl Başkanı Kaftancıoğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan özür diledi

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, görevi eski başkan Cemal Canpolat’tan devralmasının ardından hakkındaki iddialarla ilgili basın toplantısı düzenledi. Toplantıda Kaftancıoğlu, eşinin paylaştığı yemek fotoğrafıyla ilgili, kul hakkı yenilmediği sürece eşinin ne yediğine ve ne içtiğine karışmayacağını belirtti. Kaftancıoğlu, “Benim durduğum ve yaptığım siyasi mücadele kimlerin ne yediğiyle ne içtiğiyle neye inandığıyla değil, insanların hak ve özgürlükler çerçevesinde neyle inanarak mücadele ettiğidir. Sevgili eşimin paylaştığı fotoğraf var. Söylemeyi ayıp sayarak ve bana bunları söyletenleri kınayarak bir detaya dikkatinizi çekeceğim. Bu fotoğrafta çatal ve bıçağın yeri fotoğrafı çeken kişinin açısından bakıldığında karşı tarafının tabağı olduğu aşikar ama bunu bile söylemeyi ayıp sayıyorum. Yurt dışından bir arkadaşıyla yapılan bir paylaşım” ifadelerini kullandı.

“Fotoğraftaki ben değilim”

Eşi tarafından gönderilen eylemciye benzetilen paylaşıma da değinen Kaftancıoğlu, “Sevgili eşimle gayet neşeli sosyal medya atışmalarımız meşhurdur. Bu çirkin ötesi saldırının en güzel yanı, yarı yaşımda birine benzetilmiş olmam. Benim olmadığım gayet aşikar ve şakacı. Bundan medet umulan bir Türkiye siyaset iklimine gelmiş bulunuyoruz. Bu kişi kimdir nedir bilmiyorum. Bu kişinin teşhir edilerek haklarının da gasp edildiğine dikkat çekiyorum” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan özür diledi

Hakkında iddiaları yanıtlamaya devam eden Kaftancıoğlu, Gezi Parkı olayları sırasında sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın annesi hakkında paylaştığı duvar fotoğrafı hakkında ise özür diledi. Kaftancıoğlu, “Gezi olaylarıyla ilgili her türlü paylaştığım her şeyin arkasındayım, bir şey hariç. En barışçıl olayın FETÖ’cü polisler tarafından nasıl püskürtüldüğünü ve bastırıldığını hepimiz biliyoruz. O zamanlar ben de herkes gibi bir sürü duvar paylaşımı ve yazılar paylaştım. Orada gözümden kaçmış bir şey var. Hepimiz insanız ve hata yapabiliriz. Ben de orada yaptığım hatayı özür dileyerek sizlerle paylaşmak istiyorum. Ben Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın annesine küfür olan bir duvar yazısını içeren görseli de paylaşmışım. Ben hiç kimsenin annesine bir şey dedirtmeyeceğim gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın annesine de bir şey dedirtmem. Bu sebeple kendisinden özür dilediğimi samimiyetimle belirtmek isterim” diye konuştu.

Doğan Can Cesur