CHP İl binasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kiraz, “Hükümetin meclise getirdiği cinsel suçlarla mücadele ve çocuk istismarıyla ilgili yasa hukuki olmayan bir yasadır. Çocuk yaştaki bir kişiye bu tür bir cinsel istismar sonucu oluşmuş olan bir suçu ortadan kaldırmaya yönelik bir yasayı kabul etmek mümkün değil. Türkiye’de 16 yaşındaki bir çok çocukların evlendiğini görüyoruz. Feodal kültürden kaynaklı bir takım etkileri görüyoruz. Feodal kültürden kaynaklı yine bir çok cinayeti de Türkiye’de görüyoruz. Bu yasa bunun aynı zamanda meşru bir zemine oturmasını sağlayacaktır. Bu tehlikeli bir durum oluşturacaktır. Dolayısıyla çocuk yaştaki bir çok kişinin istemediği halde bir tacizle, tecavüzle karşı karşıya kaldığında belki evliliğe zorlanması söz konusu olacaktır. Bu tabi bizim kabul edeceğimiz bir şey değildir. İnsanlığın kabul edebileceği bir şey değildir. Bu ülkede yaşayan vicdanı olan hiç kimsenin de kabul edebileceği bir şey değildir. Karşı tarafın rızasından bahsediliyor. Karşı tarafın rızasıyla çocuk yaşta mümkün değildir. Temel mesele çocuk yaştaki evliliklerin bugüne kadar önüne geçilememesidir. Bu yüzyılda çocuk yaştaki evlilikleri konuşuyor olmamız bile Türkiye için önemli ayıplardan birisidir. Hele bu ayıpları ortadan kaldırmamız gerekiyorken bunu yasal bir zemine taşımayı Cumhuriyet Halk Partililer olarak geçit vermeyeceğiz” diye konuştu.

Mehmet Türel