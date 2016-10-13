CHP Battalgazi İlçe Başkanı Selahattin Sarıoğlu, ilçe binasında gerçekleştirdiği basın toplantısın da ulusal ve milli bayramların şehrin merkezine uzakta kutlanmasına tepki gösterdi. Malatya’da bu tür bayramların Malatya Valiliği önünde yıllardır kutlandığını belirten Sarıoğlu, “ Malatya’mızda çocukluğumuzdan beri biz bu tür bayramlara katılmışızdır. Bu bayramlar valiliğin önü dediğimiz yerde yani cadde üzerinde yapılmaktaydı. Burada kadın erkek demeden herkes katılırdı. Askerler geçtiği zaman, şiirler okunduğu zaman duygulanırdık.

Ama bugünlerde bakıyoruz ki bu merkezi yerde yapılan ve herkesi duygulandıran bayramlarımız Malatya’nın merkezine yaklaşık üç kilometre uzağa Batıya götürülmüş. Adeta halkın geçmez olduğu tenha ve de ıssız bir yere taşındı. Valilikçe yapılan açıklama da bayramın Abdullah Gül parkı önünde yapılacağı söylense de bu bir örtme adlandırmasıdır. Çünkü doğrudan doğruya ulusal bayramlar alışveriş merkezinin önünde yapılıyor. Resmi geçitler ve konuşmalar hep orada yapıldı. Düşünün ki açıklama yapan Valimizin, Büyükşehir Belediye Başkanımızın, şiir okuyan öğrencilerimizin arkasında hep alışveriş merkezinin tabelalar görülür oldu. İşin en can alıcı noktası da ulusal bayramların amacının milli duyguları geliştirmesi, coşkuları artırmasıdır. Ulusal bilinci oluşturmaktır. Tarih bilinci olmayan, milli bilinci olmayan, vatan sevgisi olmayan insanlar nedir içi boştur. İşte böyle bir toplum olduğu sürece ne olacaktır, başımıza çok önemli olaylarda gelebilecektir. Bu milli uyanışın, bilincin köreltilmesinden kaynaklanan bir durumdur. Bu da ulusal ve milli bayramların, tarihimizin dönüm noktalarını oluşturan bayramların göz ardı edilmesi ve insanlardan uzak noktalarda kutlanmasından ve hatta kutlama gibi yapılmasından kaynaklanmaktadır. Oysa bizim şehir merkezimiz yani vilayetin önü bunun için en uygun yerdir” diye konuştu.

Yakup Arkın