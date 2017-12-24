Diğer
Kategoriler

CHP ilçe başkanlığında patlayan ısıtıcı yangına neden oldu

Isparta’nın Aksu ilçesindeki Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aksu İlçe Başkanlığına ait binada ısıtıcının açık unutulması sebebiyle yangın çıktı.

CHP ilçe başkanlığında patlayan ısıtıcı yangına neden oldu

24 Aralık 2017 16:28

Edinilen bilgiye göre, olay, Aksu ilçe merkezindeki CHP İlçe Başkanlığının bulunduğu 2 katlı binanın alt katında saat 13.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, içeride kimsenin bulunmadığı dakikalarda açık unutulan ısıtıcının patlaması sonucu yangın çıktı. Durumun haber verilmesiyle birlikte olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede söndürülen yangın sonucu ölen ya da yaralanan bulunmazken, ilçe başkanlığı bürosunda ise maddi hasar meydana geldiği öğrenildi. Olayın ardından açıklamalarda bulunan CHP İlçe Başkanı Adil Aydoğan, “Eski ilçe başkanımız, sıcak hava üfleyen ısıtıcıyı çalıştırdıktan sonra bir yere kadar gitmiş. Isıtıcının elektrik tesisatıyla şasi yaptığını sanıyoruz. Sonra çıkan yangın ve patlama meydana gelmiş. Patlamanın etkisi büyük olduğu için de ilçe başkanlığımızdaki cam ve çerçeve patlamış” dedi. 

Feti Kılıç
 

Etiketler: ısıtıcı

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 11°C

  • Ankara

    Ankara 4°C

  • İzmir

    İzmir 13°C

  • Bursa

    Bursa 9°C

  • Trabzon

    Trabzon 10°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç