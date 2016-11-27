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CHP İlçe Başkanlığını kundaklayan şahıs CHP müşahidi çıktı

Kayseri'de dün gece Hacılar İlçe Başkanlığını kundaklayan kişi, yerel seçimlerde CHP'nin müşahidi olarak görev yapan N.A. çıktı.

CHP İlçe Başkanlığını kundaklayan şahıs CHP müşahidi çıktı

27 Kasım 2016 20:00

Dün gece CHP Hacılar İlçe Başkanlığı kimliği belirsiz bir kişi tarafından kundaklanmış ve büyük çapta maddi hasar meydana gelmişti. Ayrıca CHP İlçe Başkanlığını kundaklayan kişi, çevredeki iş yerlerine yazılar da yazmıştı. Kayseri Emniyet Müdürlüğü zanlıyı kamera görüntülerinden yola çıkarak kısa sürede yakaladı. Zanlı 24 yaşındaki N.A.'nın çeşitli suçlardan sabıkasının bulunduğu, babasının CHP üyesi olduğu, kendisinin de yerel seçimlerde CHP'nin sandık müşahidi olduğu ortaya çıktı.

Benzin istasyonundan 5 litre benzin alarak kundaklama olayını gerçekleştiren N.A.'nın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tutumlarını beğenmediği ve bu tutumlara karşılık binayı kundakladığını itiraf ettiği öğrenildi. Gözaltındaki N.A. hakkında başlatılan soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi. 

Alparslan Ötüken
KAYSERİ 

Etiketler: Hacılar İlçe Başkanlığı


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