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CHP ilçe yönetimi istifa etti

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde CHP yönetimi istifa etti.

CHP ilçe yönetimi istifa etti

15 Kasım 2016 12:15

CHP’de son dönemde yönetim kurulunda yaşanan sıkıntılar, CHP Orhangazi ilçe yönetiminin istifası ile sonuçlandı. Basın toplantısı düzenleyen İlçe Başkanı Hikmet Değerli, yaşananların ardından yönetimin istifasını il başkanlığına sunduğunu belirterek, “İl başkanımız Orhangazi’ye gelerek 5 kişilik kayyum heyeti belirleyecek. Partimiz 30 gün içinde kongresini yapıp yeni yönetimini seçecek. Görünüşe göre aralık sonlarına doğru ilçe kongremizi yapıp yeni yönetimimizi seçmiş olacağız” dedi.

Hikmet Değerli, Hakan Turhan’ın istifasından sonra parti yönetimince oy birliği ile başkanlığa seçildiğini hatırlatarak, “El birliği ile çalışmaları yürütüp iktidara yürümeyi hedefledik, ancak biz bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdürürken, aynı fedakarlığı parti yöneticilerimizden görmedik. Aramızdan istifa edip ayrılanlar oldu, çalışmayıp benim istifasını istediğim isim de oldu. Bazı yönetim kurulu arkadaşlarımızın görevlerini yapmamaları CHP’deki süreci bu noktaya getirdi” diye konuştu.

Yönetim kurulu olarak toplu istifaları il başkanlığına sunduklarını belirten Hikmet Değerli, kongrede yeniden aday olmayı düşünmediğini açıkladı.
Musa Öztürk

Etiketler: CHP yönetimi, istifa


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