CHP inceleme için izin istedi

CHP Grup Başkan Vekili Özel yaptığı açıklamada, “FETÖ tarafından gerçekleştirilen 15 Temmuz darbe girişiminin ardından örgüt ile mücadele ve FETÖ üyelerinin yurt dışından iadesi sürecine ilişkin girişimlere yönelik kamuoyunda çeşitli kuşkular dile getirilmiş, idam tartışmalarının başlatılması, başvurunun içeriği ve halen Pensilvanya’da bulunan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in iade edilmemiş olmasına yönelik tartışmalar süregelmiştir” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin de bir televizyon programında, Fetullah Gülen’in iadesine ilişkin usulüne uygun bir başvuru yapılmadığını ifade ederek, iddiasını yaptığı bazı temaslara dayandırarak dile getirdiğini belirten Özel, şunları kaydetti:

“Bu ifadelerin ardından başlayan polemik çerçevesinde, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, cumhurbaşkanı adayımız Muharrem İnce’yi ve güvendiği hukukçuları Adalet Bakanlığı’na iade belgelerini incelemeye davet etmişti. Bu davet doğrultusunda, Adalet Bakanlığı’na 25 Mayıs Cuma günü resmi yazıyla başvurarak, Fetullah Gülen’in iadesi için yapılan başvuru sürecine yönelik belgelerin incelenmesini talep ettik. Başvurumuzda, 4 kişiden oluşan heyetimizin, 29 Mayıs Salı ya da 30 Mayıs Çarşamba günü Adalet Bakanlığı’nda incelemeleri yapabileceğini ifade ettik. Bu başvurumuza yanıt gelmeden, Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, 27 Mayıs Pazar günkü mitinginde iade başvurusuna ilişkin belgeleri bugün katılacağı bir televizyon programında açıklayacağını belirtmesi tarafımızdan dikkat çekici bulunmuştur. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Muharrem İnce’nin Gülen’in iadesine ilişkin iddiasını 10 gün önce dile getirmesine karşın, bugüne kadar belgelere ilişkin açıklama yapmaktan imtina eden Recep Tayyip Erdoğan’ın şimdi belge açıklama ihtiyacına girmesi, cumhurbaşkanı adayımızın iddialarının doğruluğuna da işaret etmektedir.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bugün katılacağı programda bir takım belgeler açıklayacak olmasını yeterli bulmadıklarını, Cuma günü yaptıkları başvuru doğrultusunda ilgili iade belgelerinin ikisinin CHP milletvekili, ikisinin konunun uzmanı 4 hukukçudan oluşan heyet tarafından incelenmesi taleplerini sürdürdüklerini kaydeden Özel, belgelerin incelenmesi taleplerine en kısa sürede yanıt beklediklerini ifade etti.