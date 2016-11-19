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CHP İstanbul İl Başkanı Canpolat hakkında soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat hakkında soruşturma başlatıldı.

CHP İstanbul İl Başkanı Canpolat hakkında soruşturma

19 Kasım 2016 19:14

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat hakkında soruşturma başlattı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun önüne mermi atılması olayıyla ilgili AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’na gerçekleştirilen protesto yürüyüşüyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Canpolat ifadeye çağırıldı. Gönderilen tebligatta İl Başkanı Cemal Canpolat’ın 15 gün içerisinde Güvenlik Şube Müdürlüğü Toplumsal Olaylar Büro Amirliği’ne giderek ifade vermesi gerektiği belirtildi.

Fatih Camii’nde Şehit Polisler için 8 Haziran 2016 tarihinde düzenlenen cenaze töreninde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun önüne mermi atılmasının ardından, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın çağrısı üzerine Haliç Kongre Merkezi önünde toplanan grup AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na yürümek istemişti. Polis yürüyüşe izin vermemiş CHP İl Başkanı Kadir Canbolat bir açıklama yapmıştı. 

Doğan Can Cesur

Etiketler: CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, hakkında soruşturma başlatıldı, istanbul cumhuriyet başsavcılığı


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