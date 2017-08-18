Diğer
Kategoriler

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na haciz şoku

Cumhuriyet Halk Partisi, Kâğıthane ilçe teşkilatı tarafından kiralanan bir deponun 8 aydır kira ücretinin ödenmemesi nedeniyle haciz şoku yaşadı.

CHP İstanbul İl Başkanlığına haciz şoku

18 Ağustos 2017 16:35

İddiaya göre Cumhuriyet Halk Partisinin Referandum seçimlerinde kullanılmak üzere Kâğıthane Güzeldere Caddesi üzerinde bir depo kiraladı. CHP’li yöneticiler aradan 8 ay geçmesine rağmen deponun yaklaşık 100 bin TL kirasını ödemedi. İş yeri sahibi tarafından kiranın ödenmesi için Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) mahkemeye verildi. Depo sahibi tarafından İstanbul 3.İcra Müdürlüğü yapılan başvuruyu kabul ederek haciz işlemini onayladı. Polis nezaretinde, haciz memurları ve Avukatlar saat 11.30 sıralarında Şişhane Bankalar Caddesi üzerinde bulunan CHP İstanbul İl Başkanlığı binasına gelerek haciz işlemleri başlattı.

CHP İl Başkan yardımcısı borca kefil oldu

CHP İl Başkan Yardımcısı Orhan Örkmez, borca kefil olduğunu ve borcun 10 Eylüle kadar ödeneceğini belirterek haciz işlemlerini durdurdu. Anlaşmaya varılması üzerine haciz işlemleri için gelen nakliye görevlileri İl başkanlığı binasından ayrıldı. Avukatlar Mehmet Aldemir ve Burak Şahin ile CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Orhan Örkmez arasında görüşmeler sonucunda borcun bir kısmın ödendiği öğrenilirken, Örkmez’in CHP Genel Merkeziyle görüşerek, borcun kalan kısmının bugün tahsil edilmesi için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.Öte yandan haciz işlemleri için gelen avukatlar açıklama yapmadan il başkanlığından ayrıldı. 

Ufuk Kıvık

Etiketler: chp, haciz


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 30°C

  • Ankara

    Ankara 32°C

  • İzmir

    İzmir 34°C

  • Bursa

    Bursa 31°C

  • Trabzon

    Trabzon 29°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç