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CHP İstanbul İl Yönetiminden Rus Konsolosluğuna taziye ziyareti

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinin ardından İstanbul’daki Rusya Konsolosluğuna taziye ziyaretinde bulunan CHP İstanbul İl Başkanı Canpolat, "Ülke adına özür dilemek gerekiyor, özür diledik. Suriye’de barıştan yana olmayanların etkili olduğu anlaşılıyor" dedi.

CHP İstanbul İl Yönetiminden Rus Konsolosluğuna taziye ziyareti

21 Aralık 2016 15:57
CHP İstanbul İl Yönetiminden Rus Konsolosluğuna taziye ziyareti - Tıkla İzle

Ankara’da katıldığı bir sergide suikaste uğrayan ve hayatını kaybeden, Rusya Federasyonu’nun Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov için İstanbul’daki Rusya Federasyonu Konsolosluğu’na taziye ziyaretleri devam ediyor. CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat ve beraberindeki heyet de Beyoğlu’nda bulunan İstiklal Caddesi üzerindeki Rusya Konsolosluğuna gelerek taziye ziyaretinde bulundu. CHP heyeti konsolosluk önüne karanfil bırakarak içeriye girdi.

"Ülke adına özür dilemek gerekiyor, özür diledik"
Yaklaşık yarım saat süren ziyaretin ardından konsolosluk önünde basın mensuplarına açıklama yapan İl Başkanı Canpolat, "Ülkemizde uzun dönem görev yapan büyükelçi için baş sağlığına geldik. Bizim ülkemizde büyükelçiyi koruyamadığımız için üzgünüz. Ülke adına özür dilemek gerekiyor, özür diledik. Öyle anlaşılıyor ki, kim barış dilini kullanmaya başlıyorsa, özellikle Ortadoğu’da, son zamanlarda Suriye’de artık barış mesajları etkili olmaya başlayacağı dönemde bu ölümün gerçekleşmesi aynı zamanda Suriye’de barış istemeyenlerin, Suriye’de barıştan yana olmayanların etkili olduğu anlaşılıyor. Bizim bugün buraya gelişimizin başka siyasi hiçbir nedeni yok. Son dönemlerde terör olaylarının hızla arttığı bir süreçte Cumhuriyet Halk Partisi olarak, terör nereden, kimden ve nasıl gelirse gelsin, her türlü teröre karşı olduğumuzu, her türlü teröre karşı mücadele edeceğimizi, barışın, demokrasinin ve özgürlüğün yanında yer alacağımızı özellikle belirtmek istiyorum" diye konuştu.
Öte yandan, Fener Rum Patrikhanesi Patriği 1’inci Bartholomeos ve İstanbul’da görev yapan birçok konsolos da Rusya Konsolosluğuna gelerek taziye ziyaretinde bulundu. Bartholomeos ve konsoloslar herhangi bir açıklama yapmazken, Rusya Konsolosluğuna taziye ziyaretlerinin devam etmesi bekleniyor.

Hüseyin Coşkun - Murat Horoz

 


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