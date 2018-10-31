CHP İstanbul Milletvekili Tekin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olduğunu açıkladı

CHP İstanbul Milletvekili Tekin, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Tekin, İstanbul'un Türkiye ekonomisinin üçte biri anlamına geldiğini belirterek, İstanbul'un ekonomik ve ekolojik kaynaklarının doğru kullanılması halinde sadece İstanbul'un değil Türkiye'nin zengin olacağını ifade etti. Tekin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olup olmayacağına ilişkin soruya, "Elbette adayım. Bütün arkadaşlarım çok kıymetlidir, hiçbir arkadaşım rakibim değildir. 4 yıl önce İstanbul'da bütün bu çalışmalara başlayan bir siyasetçiyim. Bugün aday gibi davranıyorum, yarın partim ne yapar o beni hiç ilgilendirmez. Bu çalışmalarımı sekteye uğratacak hiçbir şey içinde değilim. Sahada seçmenlerin çok büyük desteğini görüyorum. Gürsel Tekin'i test etmek istiyorsanız Bağcılar'a, Esenler'e, Sultanbeyli'ye, Esenyurt'a soracaksınız. CHP'nin en az oy aldığı yerlerde vatandaşların derdine derman olmak istiyoruz. Bu konuda sahada sıkıntımız yok. İstanbul ile ilgili çok ciddi projelerimiz ve güçlü kadrolarımız var. İstanbul'da sadece 16 milyon vatandaşımızın sorununu değil, misafir olan 1 milyona yakın Ortadoğu ve Afrika coğrafyasından gelenlerin de dertlerini dert edindik" yanıtını verdi.

Ahmet Umur Öztürk

