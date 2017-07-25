CHP İzmir'den 1 milyon 'adalet çağrısı' ilanı

1 milyon adet basılan 10 maddelik 'adalet çağrısı', İzmir'de 30 ilçe başkanlığına gönderilerek tüm ilçelerde halka ulaştırılacak. Kadın kolları ve gençlik kolları tarafından İzmir'in merkez caddelerinde ve semt pazarlarında yapılacak dağıtımlar için, stantlar kurulacak. CHP İzmir İl Başkanı Asuman Ali Güven, "Bu çağrı tarihi bir çağrıdır. Adaletin yeniden inşası, yargının ve basının bağımsızlığı, tüm mağduriyetlerin giderilmesi, toplumsal barışın sağlanması için kurtuluş reçetesi ve yol haritasıdır. Bu 'adalet çağrısı'nın daha iyi anlaşılması, herkese ulaştırılması için CHP İzmir olarak ilk etapta 1 milyon 'adalet çağrısı' ilanı bastırdık ve halkımıza dağıtacağız. Bu ilanlar 30 ilçe başkanlığına gönderilerek tüm ilçelerde halka ulaştırılacak. Kadın kolları ve gençlik kolları tarafından İzmir'in merkez caddelerinde ve semt pazarlarında yapılacak dağıtımlar için, stantlar kurulacak. İzmir'deki her haneye bir adalet çağrısı ulaştırmayı hedefliyoruz" dedi.