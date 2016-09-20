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CHP Kadın Kollarından kadına şiddete kınama

İstanbul'da otobüste şort giydiği için şiddete maruz kalan Ayşegül Terzi için CHP Kadın Kolları düzenlediği basın toplantısı ile kadına şiddeti kınadı.

CHP Kadın Kollarından kadına şiddete kınama

20 Eylül 2016 11:57

Parti binasında yapılan basın açıklamasında konuşan CHP Kadın Kolları Başkanı Nejla Yenidünya, toplumun demokratikleşemediği ortamlarda bu tür şiddet olaylarının sıklıkla yaşanabileceğini ifade etti. 

Kadının özgürleşmesinin önündeki en büyük engelin laikleşememe ve çağdaşlaşamama olduğunun ifade eden Kadın Kolları Başkanı Yenidünya, “İnançların ve fikir özgürlüklerinin siyasete alet edilmesine karşıyız. Kadın erkek eşitliği temelinde haklarımızı sonuna kadar arayacağız. Toplumda kadının yaşanmasına atılan her engelin karşısında olacağız. Adalet önünde asla yalnız değilsiniz.” dedi.

Kadının gülünce toplumunda güleceğini belirten Yenidünya, “Biz kadınlar birlikte kurduğumuz Cumhuriyete yine birlikte sahip çıkacağız. Birlikte olamadığımız sürece gerici zihniyetlerin her yerde her zaman hedefi olabiliriz. Yaşanılan bu saldırı bir dizi sahnesi değildir. Şizofren hastası insanların korunması yanlıştır. Kıyafetinden dolayı kimse dışlanamaz. Toplumun yüzde 52’sini temsil eden kadın toplumdan da dışlanamaz. Düşüncesi, kıyafeti, yaşamı dolayısı ile kimseler toplumda dışlanamazlar. CHP olarak toplumda yaşanan bu tür olumsuzlukların daima üstüne gideceğiz. Kadın-erkek eşitliği kabul edilmemekte bu değerler benimsendiğinde kadının önemi de zamanla daha iyi kavranır.” ifadelerini kullandı.  

Enderhan Öz 


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