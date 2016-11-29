CHP Emek Bürosu kuruluşuyla ilgili düzenlenen toplantıya Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Kayseri Milletvekili Çetin Arık ve çok sayıda partili katıldı. CHP Emek Bürosu Yönetmeliği ile parti bünyesinde, emek kesiminden milletvekilleri, Parti Meclisi üyeleri, farklı işçi ve kamu çalışanları konfederasyonundan temsilciler, akademisyenler, güvencesiz çalışan temsilcileri ve emekli temsilcileri olacak.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, emeğin çok yüce bir değer olduğunu söyledi. Gürer, “Yeniden bu hareketi Türkiye genelinde yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Çünkü biz Sosyal Demokratik bir partiyiz” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından toplantı basına kapalı devam etti.