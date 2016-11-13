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CHP Konya İl Başkan Yardımcısı kaza yaptı

Konya'nın Hüyük ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı. Kazaya karışan otomobili kullanan CHP Konya İl Başkan Yardımcısı Sefer İpek ise kazayı yara almadan atlattı.

CHP Konya İl Başkan Yardımcısı kaza yaptı

13 Kasım 2016 15:04

Edinilen bilgiye göre, CHP İl Başkan Yardımcısı Sefer İpek idaresindeki 42 UE 267 plakalı otomobil ile Volkan Tombalak yönetimindeki 42 ZC 564 plakalı otomobil, Beyşehir-Hüyük Karayolu'nun 25. kilometresinde Hüyük yol ayrımındaki kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Volkan Tombalak idaresindeki otomobil, kavşaktaki levhaya çarparak devrildi. CHP İl Başkan Yardımcısı Sefer İpek kazayı yara almadan atlatırken, araçta yolcu olarak bulunan Saadet Ayralsel ve Ferah Yıldırımer ile 42 ZC 564 plakalı otomobilin sürücüsü ve otomobildeki Sefa, Osman ve Şakir Mehmet Tombalak yaralandı. Yaralılar, kaza yerine sevk edilen ambulanslarla kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

CHP İl Başkan Yardımcısı ve 25. dönem milletvekili adayı Sefer İpek, Akşehir’den Beyşehir’deki partisinin kadın kolları toplantısına katılmak üzere yola çıktıklarını, kazayı kendisinin yara almadan atlattığını, aracının içerisindeki partililerin de sağlık durumlarının iyi olduğunu söyledi. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor. 

Etiketler: chp


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