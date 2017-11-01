CHP Kuşadası İlçe Başkan Yardımcısı'nın kızının telefonunda ByLock çıktı

Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği’ne bağlı ekipler, Kuşadası Belediyesinde halkla ilişkiler görevlisi olarak çalışan evli ve bir çocuk annesi F.S.’nin evine FETÖ/PDY örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Operasyon sırasında telefonunda ByLock yüklü olduğu tespit edilen F.S. gözaltına alınırken, cep telefonuna da el konuldu. Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği’ne getirilip, sorgulanmaya başlanan F.S.’nin CHP Kuşadası ilçe yönetiminde başkan yardımcısı olarak görev yapan İshak Eryiğit’in kızı olduğu ortaya çıktı. Savcılığın talimatı üzerine soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, Kuşadası Belediyesi çalışanı ve CHP ilçe başkan yardımcısının kızı olan F.S.’nin telefonuna ByLock uygulamasının nasıl indirilip, yüklendiğini ve kimlerin kullandığını araştırıyor.

Zafer Hacısalihoğlu