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CHP Lideri Kılıçdaroğlu Adana'da

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Türkiye genelinde organize ettiği "Türkiye'yi Böldürtmeyeceğiz" adlı mitingler dizisinin ilkini gerçekleştirmek üzere Adana'ya geldi.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu Adanada

03 Aralık 2016 11:05

Ankara'dan tarifeli uçakla saat 10.15 sıralarında Adana'ya gelen CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nu havalimanında partisinin Adana Milletvekilleri, belediye başkanları, parti il ve ilçe yöneticileri karşıladı. Havalimanı D kapısından minibüsle konvoyla çıkış yapan Kılıçdaroğlu'na özel harekat timleri, çevik kuvvet ekipleri ve ambulanslı sağlık ekibinin de eşlik ettiği görüldü. 10 kız öğrenci, 1 çocuk ve 1 görevlinin hayatını kaybettiği yurt yangını faciasının yaşandığı Aladağ'a hareket eden Kılıçdaroğlu, hayatını kaybeden çocukların anısına karanfil bırakacak.

Kılıçdaroğlu, bir dizi ziyaretin ardından partisinin Adana mitingine katılacak.
 

Etiketler: Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu


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