Ankara'dan tarifeli uçakla saat 10.15 sıralarında Adana'ya gelen CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nu havalimanında partisinin Adana Milletvekilleri, belediye başkanları, parti il ve ilçe yöneticileri karşıladı. Havalimanı D kapısından minibüsle konvoyla çıkış yapan Kılıçdaroğlu'na özel harekat timleri, çevik kuvvet ekipleri ve ambulanslı sağlık ekibinin de eşlik ettiği görüldü. 10 kız öğrenci, 1 çocuk ve 1 görevlinin hayatını kaybettiği yurt yangını faciasının yaşandığı Aladağ'a hareket eden Kılıçdaroğlu, hayatını kaybeden çocukların anısına karanfil bırakacak.

Kılıçdaroğlu, bir dizi ziyaretin ardından partisinin Adana mitingine katılacak.

