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CHP lideri Kılıçdaroğlu, Elif Doğan Türkmen'in istifasını istedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Elif Türkmen'in istifasını istedi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Elif Doğan Türkmenin istifasını istedi

03 Şubat 2017 11:58

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, fatura kriziyle gündeme gelen Elif Doğan Türkmen'in divan üyeliğinden istifasını istedi. 

CHP Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen’in 2016 yılında yaklaşık 1 milyon 200 bin TL’lik haberleşme gideri Türkiye gündemine oturdu. Meclis'te haberleşme giderlerine üst sınır getirilmemesi medya geniş yankı buldu. 

CHP'li Türkmen'in ocak faturası da şoke etti
Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre CHP’li Kâtip Üye Elif Doğan Türkmen’in iletişim ve haberleşme giderlerine bir yenisi daha eklendi. Doğan’ın bu yılın ocak ayına ait iletişim ve haberleşme giderinin 800 bin lirayı bulduğu öğrenildi. 

Etiketler: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, elif doğan türkmen


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Toplam Yorum (1)

  • ihsan : 03 Şubat 2017, Cuma 11:13
    00
    nihayet önceden destekliyordunya merkelden zıvgıtı yedin dönersin tabii
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