CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, fatura kriziyle gündeme gelen Elif Doğan Türkmen'in divan üyeliğinden istifasını istedi.

CHP Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen’in 2016 yılında yaklaşık 1 milyon 200 bin TL’lik haberleşme gideri Türkiye gündemine oturdu. Meclis'te haberleşme giderlerine üst sınır getirilmemesi medya geniş yankı buldu.

CHP'li Türkmen'in ocak faturası da şoke etti

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre CHP’li Kâtip Üye Elif Doğan Türkmen’in iletişim ve haberleşme giderlerine bir yenisi daha eklendi. Doğan’ın bu yılın ocak ayına ait iletişim ve haberleşme giderinin 800 bin lirayı bulduğu öğrenildi.