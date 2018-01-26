CHP lideri Kılıçdaroğlu, Enis Berberoğlu'nu cezaevinde ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Maltepe Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan CHP Milletvekili Enis Berberoğlu'nu ziyaret etti. Cezaevi çıkışı açıklama yapan Kılıçdaroğlu, Kurultay öncesi Enis Berberoğlu'nun da fikini aldığını söyledi.

Berberoğlu ile görüşmesini anlatan Kılıçdaroğlu, "Önümüzdeki hafta Kurultayımız var. Kurultay öncesi milletvekilerimizin genellikle görüşlerini alıyoruz, onları dinliyoruz. Enis bey şuanda haksız yere yatıyor. Onun da görüşlerini almak istedim. Kendisini dinledim görüşlerini aldım. Sağlığı iyi morali iyi. Yeni bir kitap hazırlığını sürdürüyor. Kitap yazmada önemli aşama katettiğini de ifade etti” dedi.

Metin Başar