CHP Lideri Kılıçdaroğlu, “erken seçim” çağrısını yineledi

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Sosyal Ekonomik Siyasal Araştırma Vakfı(TÜSES) tarafından düzenlenen “Prof. Dr. Erdal İnönü’nün izinde siyasette uzlaşma kültürü” programına katıldı. Etkinliğe Kılıçdaroğlu’nun yanı sıra, CHP Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, CHP milletvekilleri ve akademisyenler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından, Erdal İnönü’nün hayatını anlatan kısa bir sinevizyon izlendi. TÜSES Başkanı Celal Korkut Yıldırım’ın açılış konuşmasının ardından CHP Genel Başklanı Kılıçdaroğlu kürsüye çıktı.

“Her toplumun aydınları vardır” diyen Kılıçdaroğlu, “Bazen siyaset, bilim ve sanat dünyasında kendilerini gösterirler. Toplum onları biz süre sonra kendi toplumunun aydını olarak görürler. Erdal Bey bunlardan birisidir. Siyasette uzlaşma kültürü bugünlerde en çok ihtiyaç duyduğumuz şey. 15 Temmuz girişiminden sonra saraya davet edilmiştik. Gittik, söylenmesi gereken her şeyi söyledik. Uzlaşma kültürünün ne kadar önemli olduğunu, yargı bağımsızlığının önemini ifade ettik. Tamamı hak verdi. Yargı bağımsızlığından başlayalım dediler. Sadece iki toplantı yapıldı sonra gelmediler. Bugün yaşadığımız olay bir uzlaşma kültürü değil dayatma kültürünü toplumun önüne koymaktır” dedi.

Erdal İnönü’nün bir bilim insanı olduğunu ve bilime büyük değer verdiğini kaydeden Kılıçdaroğlu, “TÜBA’yı(Türkiye Bilimler Akademisi) kurmuştu. TÜBA, ne oldu? Yok ettiler, darmadağın ettiler. Pakistan’daki benzer kuruluşlardan, dünyanın her yerinden insanlar yazı yazdılar. Bir grup akademisyen oradan ayrıldı farklı bir alan kurdu kendine. Onlarla da yeteri kadar ilgilenmedik” dedi.

Kılıçdaroğlu, “Erdal bey bugünkü tabloyu göremedi, bilmiyor. Yargıya bakın ne durumda. Shcröder olmasa Büyükada’da toplantı yapanlar serbest bırakılmayacaktı. Adımız gibi eminiz. O devreye giriyor. Çünkü ortada yargı yok. Hangi yargıdan söz ediyoruz. Kuşatılmış bir yargı. Belediye başkanları ya görevden alınıyor ya istifaya zorlanıyor. Görevden alınan ya da istifa eden belediye başkanlarının görev yaptığı kentlerde nüfusun aşağı yukarı yüzde ellisi oturuyor. Ya kararnameyle görevden alıyorlar ya şantajla istifa ettiriyorlar. Demokrasiyi öneriyoruz. Buyurun seçim yapalım. Kazanan kim olur, hepimiz oluruz. Korkuyorlar. Çünkü onlar demokrasiye inanmıyorlar, demokrasiyi araç olarak kullanmak istiyorlar. İnsana saygıyı bilmiyorlar. Kendisini millet olarak görüyor” diye konuştu.

Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü ise Erdal İnönü’nün kendisinin amcası olduğunu belirterek söze başladığı konuşmasında, “10 yıl oldu aramızdan ayrılalı. Her geçen gün eksikliği daha çok hissediyoruz. Ben bilim adamı olarak kendisinden bahsetmek istiyorum. Eğitimlerini tamamlayıp Türkiye’ye geldikten sonra çok çalıştı. Hayatının sonuna kadar çalışır, ayrıca matematik ve fizik problemleri çözerdi. Kendisini saygıyla anıyorum ve keşke aramızda olsaydı diyorum” ifadelerini kullandı.

Başak Akbulut - Oğuzcan Yazar



