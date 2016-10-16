CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Beylikdüzü Belediyesi'nin Yakuplu'da gerçekleştireceği yatırımların toplu temel atma törenine katıldı. Törende konuşan Kılıçdaroğlu tüm siyasi partilerin ve STK’ların 15 Temmuz darbe girişimine birlikte karşı çıktığını hatırlatarak, “Bu tarihimizde bir ilktir. Demokrasiye sahip çıkma konusunda bir ilk. Bir geniş uzlaşma sağladık. Darbe sonrası parlamentoda yaptığım ilk konuşmada, Taksim’de yaptığım konuşmada, İzmir ve Yenikapı’da yaptığım konuşmada bu büyük uzlaşmanın ne kadar önemli olduğunu söyledim. Madem ki bir darbe ile karşılaştık, gelin hep birlikte Türkiye Cumhuriyeti bundan sonra da bir darbe girişimi ile karşılaşmasınlar diye neler yapılması gerekiyorsa oturalım birlikte yapalım. Camiye, kışlaya, adliyeye siyaseti sokmayalım demiştim. Yargı bağımsızlığını, medya özgürlüğünü getirelim demiştim. İnsanlar düşüncelerini açıklıyor diye hapse atmayalım. Bu uzlaşmayı zorlayacağım bütün kuralları ile. Bu uzlaşma bozulmamalı. Ama bütün bunlar yapılırken, darbe ve darbecilerle mücadele edilirken yeni mağdurlar yaratmamalıyız” diye konuştu.

FETÖ ile mücadele ederken mağduriyetler yaşandığını savunan Kılıçdaroğlu, “Bursa’da öğretmen bir sendikaya üye, memuriyetten attılar. Hadi diyelim haklı attılar. Öğretmenlik lisansı iptal ediliyor. Bu öğretmen ne yapıyor Kestel pazarında sivri biber satıyor. Gidiyor zabıta ‘satamazsın.’ Hadi bunun kabahati var, karısının, çocuklarının ne kabahati var? Bir insanı açlığa mahkum etmek, hangi dinde hangi inanışta var? Suçlar şahsidir. Emniyet müdürünü hapse atıyorsun tamam hadi attınız. Eşini lojmandan atıyorsun hadi attınız. Abisine sığınıyor. 15 yaşındaki çocuğu bu aileyi geçindirmek için çalışmak zorunda. Geldi bana ‘3 gün çalıştım bir yerde 3 gün sonra senin baban FETÖ’cü bizi de içeri atarlar’ diyor. Bu olmaz. Bunu söyleyince birileri rahatsız oluyor. Ben mağdurlara sahip çıkmak zorundayım. Birisinin suçu varsa sorun yok. Siyasetçi bir kişi suçlu ilan edemez, kişiyi suçlu ilan edecek olan hakimdir. Ben hakim değilim, savcı değilim. Ben doktor değilim ameliyathaneye girebilir miyim. Kişiyi yakalıyorsun ya beraat ederse. Herkesi baştan suçlu ilan etmek doğru değil” şeklinde konuştu.

15 Temmuz gecesi dışarı çıkan bazı erlerin linç edildiğini iddia eden Kılıçdaroğlu, “Linç edilen erlerin de ailelerine sahip çıkıyorum. Sayın Cumhurbaşkanı’na da Başbakana da söyledim. O erleri linç edenlerin yakalanıp adliyeye teslim edilmesi lazım dedim. Sorgulayacaksan eri değil, emri veren komutanı yakala. Hepimiz askerlik yaptık. Komutan ne emrederse hepimiz uyarız. 1 milyonun üstünde mağdur doğru değildi. Ben hükümeti uyarıyorum. Bunlar yanlıştır diyorum. Darbeci meclisi bombalıyor git yakala hapse at. Efendim ‘Amerika’dan Fetullah Gülen gelsin.’ İste gelsin. ‘Ben suçsuzum’ diyor. Suçsuzsan gelirsin Türkiye’ye yargı önüne çıkarsın. Gelmiyorsan suçlusun o zaman” ifadelerini kullandı.

Terörle mücadelenin 35 yıldır sürdüğünü hatırlatan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: “Benim bu millete sözüm var. CHP iktidarında ben bu işi 4 yılda bitireceğim. Ülkenin birliği ve bütünlüğü içinde bu terör belasından Türkiye’ye kurtaracağım. Kimse en ufak bir endişe duymasın. Ben insanı seviyorum. Cebime değil vatandaşıma çalışmayı kutsal görev olarak kabul ediyorum.”

Serdal Altıntepe - Ufuk Kıvık