Diğer
Kategoriler

CHP lideri Kılıçdaroğlu’na tepki için Ankara’ya yürüyecek

Hatay'ın Erzin ilçesinde ikamet eden Tuncay Kuşçular, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun gerçekleştirdiği Adalet Yürüyüşü'ne karşı “Bu ülkede adalet var” diyerek Osmaniye’den Ankara’ya yürüyüş başlattı.

CHP lideri Kılıçdaroğluna tepki için Ankaraya yürüyecek

16 Temmuz 2017 14:50

Evli ve 5 çocuk babası, 40 yaşındaki müzisyen Tuncay Kuşçular, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun gerçekleştirdiği Adalet Yürüyüşü'ne tepki olarak Hatay'dan Ankara'ya yürüyüş başlattı. Diyabakır Bismil doğumlu olan Kuşçular, “Allahü Teala’dan bu ülke için ya şehit olurum ya gazi olurum. Ben bu ülkeyi çok seviyorum. Ben bu ülkeyi Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dan sonra sevmeye başladım. 91’de, 92’de devlet bize doğuda zulüm yapıyor, hakaret yapıyor dediğimiz zaman Avrupa neredeydi. O zaman demek ki Avrupa bize zulüm yapan polis, asker Fetullah Gülen’in askeriydi. Bize zulüm ediyordu, hakaret ediyordu. Bizim sesimizi Allahü Teala 15 Temmuz’da hainlerin yüzünü bütün dünyaya göstererek sesimizi duydu. Fetullah Gülen'in Müslüman olduğuna inanmıyorum. Eğer Müslüman olsaydı Kur'an’a, Allah’a hakaret etmezdi. Bu ülkeye hakaret etmezdi. Cennet gibi ülkemiz var, sen yeter ki yaşa. Ben Kılıçdaroğlu’na diyorum ki ben senin kadar okumamışım, senin kadar bilgili değilim. Adalet insanın yüreğindedir. Adalet İstanbul, Ankara değil. Adalet Osmaniye-Ankara arasında değil. Adalet insanın yüreğindedir. Kılıçdaroğlu adalet var. Sizin istediğiniz adalet yok. Bitti günaydın, HDP günaydın, Kılıçdaroğlu günaydın, onların zihniyetindeki insanlar günaydın” şeklinde konuştu.
“Bu ülkede adalet var” sloganıyla yola çıkan Kuşcuoğlu, çantasında bulunan Kur'an-ı Kerim-i Ankara’ya ulaştığında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a takdim etmek istediğini söyledi. 

Kasım Karadağ


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 28°C

  • Ankara

    Ankara 36°C

  • İzmir

    İzmir 32°C

  • Bursa

    Bursa 31°C

  • Trabzon

    Trabzon 28°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!