CHP lideri Kılıçdaroğlu’na tepki için Ankara’ya yürüyecek

Evli ve 5 çocuk babası, 40 yaşındaki müzisyen Tuncay Kuşçular, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun gerçekleştirdiği Adalet Yürüyüşü'ne tepki olarak Hatay'dan Ankara'ya yürüyüş başlattı. Diyabakır Bismil doğumlu olan Kuşçular, “Allahü Teala’dan bu ülke için ya şehit olurum ya gazi olurum. Ben bu ülkeyi çok seviyorum. Ben bu ülkeyi Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dan sonra sevmeye başladım. 91’de, 92’de devlet bize doğuda zulüm yapıyor, hakaret yapıyor dediğimiz zaman Avrupa neredeydi. O zaman demek ki Avrupa bize zulüm yapan polis, asker Fetullah Gülen’in askeriydi. Bize zulüm ediyordu, hakaret ediyordu. Bizim sesimizi Allahü Teala 15 Temmuz’da hainlerin yüzünü bütün dünyaya göstererek sesimizi duydu. Fetullah Gülen'in Müslüman olduğuna inanmıyorum. Eğer Müslüman olsaydı Kur'an’a, Allah’a hakaret etmezdi. Bu ülkeye hakaret etmezdi. Cennet gibi ülkemiz var, sen yeter ki yaşa. Ben Kılıçdaroğlu’na diyorum ki ben senin kadar okumamışım, senin kadar bilgili değilim. Adalet insanın yüreğindedir. Adalet İstanbul, Ankara değil. Adalet Osmaniye-Ankara arasında değil. Adalet insanın yüreğindedir. Kılıçdaroğlu adalet var. Sizin istediğiniz adalet yok. Bitti günaydın, HDP günaydın, Kılıçdaroğlu günaydın, onların zihniyetindeki insanlar günaydın” şeklinde konuştu.

“Bu ülkede adalet var” sloganıyla yola çıkan Kuşcuoğlu, çantasında bulunan Kur'an-ı Kerim-i Ankara’ya ulaştığında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a takdim etmek istediğini söyledi.

Kasım Karadağ