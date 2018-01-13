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CHP Lideri Kılıçdaroğlu'ndan partililere mesaj

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Kongresine katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partililere seslenerek, "Eğer bir kişi ben ne olacağım diye düşüyorsa CHP'den istifa etsin" dedi.

CHP Lideri Kılıçdaroğlundan partililere mesaj

13 Ocak 2018 13:34

36'ncı CHP İstanbul İl Olağan Kongresi başladı. Bostancı Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirilen CHP İstanbul İl Kongresi'nde Canan Kaftancıoğlu ve il başkanı Cemal Canpolat yarışıyor. Kongreye CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve çok sayıda partili katıldı.

Kongrede konuşma yapan CHP Lideri Kılıçdaroğlu, bu seçimlerde İstanbul'u alacakları iddiasını yineledi. Partililere mesaj da gönderen Kılıçdaroğlu, "Eğer bir kişi ben ne olacağım diye düşünüyorsa hemen Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etsin. CHP'li olmak demek bir dava adamı olmak demektir. Çünkü CHP avukatların bürolarında kurulmadı. CHP'nin tarihi savaş meydanlarında yazıldı. Demokrasiyi savunmak çağdaş eğitim verem. Bilim insanları ve öğretmenleri baş tacı yapmak bizim temel ödevidir. Ben yaparım ben bilirim dersen o zaman buradan ayrılacaksın. Biz bir davanın insanıyız. Siyaset kurumu her kuruşun hakkını versin diye mücadele ediyoruz. Biz cebimizi değil vatandaşın cebini düşünüyoruz. Vatandaş rahatsa biz de rahatız Dava adamı olarak üç şeye dikkat edeceğiz. Hiç kimsenin kimliğini siyasete alet etmeyeceğiz. Hiç kimsenin inanıcını siyasete alet etmeyeceğiz. Hiç kimsenin yaşam tarzını siyasete alet etmeyeceğiz. 2019'daki seçimler sıradan seçimler değil. Demokrasiyi savunmak bu ülkede yaşayan herkesin namus borcudur. Bizim mücadelemiz doğayı da koruma mücadelesidir" dedi. 

Mustafa Esen

Etiketler: Kemal Kılıçdaroğlu

 

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