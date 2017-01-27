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CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun kardeşi referandumda ‘evet’ için çalışacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu, Anayasa değişikliği referandumunda ‘evet’ oyu kullanacağını ve halkın tercihinin bu yönde olması için çalışacağını belirtti.

CHP Lideri Kılıçdaroğlunun kardeşi referandumda evet için çalışacak

27 Ocak 2017 09:01

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu, Anayasa değişikliği referandumunda ‘evet’ oyu kullanacağını açıkladı. Bu kararını ilk önce kendisine ait sosyal medya hesabından duyuran Kılıçdaroğlu, “Neden evet diyoruz? Hükümetimiz, Sayın Cumhurbaşkanımız PYD ve FETÖ ile savaşıyor. Onlarla mücadele ediyor. Ben de onların yanında olmak istiyorum, oluyorum da. İnşallah yüzde 80 oyla beraber Sayın Cumhurbaşkanımızı refaha ulaştıracağız” dedi.

Celal Kılıçdaroğlu, Didim’den başlayarak referandumda 'evet' oyu çıkması için çalışma yapacağını belirtti. Ağabeyi Kemal Kılıçdaroğlu’na da çağrı yapan Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:
"Evete evet getireceğim. Şimdi CHP’liler FETÖ, PYD ve HDP ile beraber yürüdükleri için 'hayır' diyecekler. Umarım CHP evete katılır. Ben doğruyu buldum, ağabeyim de inşallah doğruyu bulur"
 


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