CHP Manisa'da Semih Balaban dönemi

CHP Manisa İl Başkanlığı Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Manisa Kültür Sitesi Lale Salonunda gerçekleştirilen genel kurulda mevcut başkan Halil Tokul ve başkan adayı Semih Balaban'ın listeleri yarıştı. 649 delegeden 574'ünün oy kullandığı seçimde mevcut başkan Halil Tokul 226 oy alırken Semih Balaban ise 342 oy alarak yeni başkan seçildi.

Kongreye CHP Manisa İl Kongresine CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Manisa Milletvekilleri Tur Yıldız Biçer ve Mazlum Nurlu ve çok sayıda partili katıldı.

Aykut Yeniçağ