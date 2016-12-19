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CHP Merkez İlçe Yönetim Kurulu üyesi evinde ölü bulundu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bolu Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Güngör, Bahçelievler Mahallesi’ndeki evinde ölü olarak bulundu.

CHP Merkez İlçe Yönetim Kurulu üyesi evinde ölü bulundu

19 Aralık 2016 11:21

Edinilen bilgiye göre olay, Bahçelievler Nergiz sokak'ta meydana geldi. 60 yaşındaki İsmail Güngör'den uzun süredir haber alamayan komşuları polise haber verdi. Polis ekipleri daireye girmek için itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Çilingir yardımıyla eve girerek 60 yaşındaki Güngör’ün cansız bedenine ulaştı. Güngör’ün kalp krizinden hayatını kaybettiği ifade edilirken, uzun süredir CHP Merkez İlçe Yönetim Kurulu üyeliğinde bulunan İsmail Güngör’ün ölümü CHP örgütlerinde büyük üzüntüye neden oldu. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti sözcüsü Selin Sayek Böke’nin bulunduğu bir grup milletvekilinin Bolu’ya yapacağı ziyaret üzücü olay nedeniyle iptal edildi. 

Bülent Velioğlu


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