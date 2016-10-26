AK Partili Gönen Belediye Başkanı Hüseyin Yakar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliklerinde fener alayına yer verirken, CHP İlçe Başkanlığı ise 10 Kasım’da Atatürk ve silah arkadaşları için mevlit okutmaya hazırlanıyor. AK Parti’nin fener alayı davetine CHP’den olumlu yanıt gelirken, CHP’nin mevlitine de AK Parti’nin katılım sağlayacağı açıklandı. AK Parti ve CHP Gönen’de ’ortak değerlere sahip çıkma’ mesajı verecek. Yapılan programlarda AK Partili Gönen Belediyesi 29 Ekim’de fener alayı düzenlemeye hazırlanırken, CHP ilçe yönetimi ise 10 Kasım’da mevlit okutacak. Her iki parti birbirinin etkinliğine destek vererek ’ortak değerlere sahip çıkma’ mesajı verecek.

AK Partili Gönen Belediyesi bir ilke imza atarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı fener alayı ile kutlayacak. Tüm halkı fener alayına davet eden Gönen Belediye Başkanı Hüseyin Yakar, “15 Temmuz, Cumhuriyetimize karşı yapılmış bir darbe girişimiydi. Başarılı olsaydı bugün Cumhuriyetten bahsedemezdik. Cumhuriyet ve Atatürk ortak değerlerimiz. Değerlerimize sahip çıkıyoruz. Bu kadar hassas bir süreçte Cumhuriyetimize, Cumhuriyetimizin kurucu Mustafa Kemal Atatürk’e, Milli değerlerimize sahip çıkmamız gerekiyor. Tüm halkımızı da 29 Ekim’de düzenleyeceğimiz Fener Alayına katılmaya davet ediyorum” dedi. 10 Kasım’da Atatürk’ü Çarşı Caminde mevlit okutarak anmaya hazırlanan CHP ise “Parti önünde basın açıklamamızı yapıp, Fener Alayına katılacağız” açıklaması ile AK Parti’ye destek verdi.

Öte yandan, CHP ve AK Parti’nin etkinlikleri her iki siyasi partinin il başkanlarından da destek gördü. AK Parti İl Başkanı Dinçer Orkan, "Fener alayı etkinliği ile ilgili henüz bir davet almadım. Ancak davet alırsam seve seve katılım sağlarım" dedi. CHP Balıkesir İl Başkanı Ender Biçki ise "29 Ekim’de bizim de il merkezinde bir fener alayı programımız var. Ancak davet gelirse bundan memnuniyet duyarım. AK Partili Gönen Belediye Başkanı kardeşimi Cumhuriyet değerlerine sahip çıktığı için tebrik ediyorum" dedi.

Güler Kavak