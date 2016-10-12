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CHP MHP’ye kızgın!

CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, başkanlık sistemine ilişkin çağrı yapan MHP liderini eleştirerek, "Sayın Bahçeli’nin neyi amaçladığını da anlamakta güçlük çekmekteyiz. Böyle bir tartışma anlamsızdır, yararsızdır" dedi.

CHP MHPye kızgın!

12 Ekim 2016 15:18

CHP Grup Başkanvekili Gök, TBMM‘de gazetecilerin başkanlık sistemine ilişkin sorularını cevapladı. Gök, CHP’nin tavrının net olduğunu vurgulayarak, “Biz demokratik parlamenter sistemin devamından ve daha fazla kurumsallaştırılmasından yanayız. Sayın Bahçeli’nin AKP’ye adeta ümit veren açıklamalarıyla bitmiş olan tartışmayı başlatmasını anlamış değiliz. Bu tartışma gündemimizden çıkmıştır, bitmiştir. Türkiye, yoluna demokratik parlamenter sistemle devam edecektir. Biten bu tartışmayı başlatmakla Sayın Bahçeli’nin neyi amaçladığını da anlamakta güçlük çekmekteyiz. Böyle bir tartışma anlamsızdır, yararsızdır. Böyle bir tartışmanın içerisine Türkiye’yi sürüklemek son derece yanlış ve tehlikelidir” ifadelerini kullandı.

"İNSANIN AKLINA KAPALI KAPILAR ARDINDA PAZARLIKLAR VAR MI SORUSU GELİYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Fiili durum var” sözlerine yönelik soruya ise Gök şöyle cevap verdi:

“Siyasetçilerin görevi Anayasa sınırları içinde davranmak olmalıdır. Buna da en başta uyması gereken Cumhurbaşkanı’dır. Cumhurbaşkanı’nın yarattığı fiili durumlara karşı çıkmak durumundayız. Sayın Bahçeli bence başkanlık sisteminin tartışmasını başlatacağına, Cumhurbaşkanı’nın yarattığı fiili durumlar karşısında net duruş sergilemelidir. Biz bu net duruşu gösteriyoruz. Cumhurbaşkanı’nın anayasal sınırlar çerçevesinde durması konusunda her zaman davet ediyoruz. Bu tartışmanın elbette bir anlamı var. Bu anlamın ne olduğunu da AKP’nin, MHP’nin bu görüşlerinin niçin bir anda filizlendirildiğini, alevlendirildiğini önümüzdeki günlerde daha iyi anlayabiliriz. Böyle bir tartışmanın başlatılması, insanın aklına kapalı kapılar ardında pazarlıklar var mı sorusunu haklı olarak getiriyor. Bu tereddütleri gidermek de Sayın Bahçeli ve MHP’ye düşer."

AK PARTİ’Lİ SİYESETÇİLERİ TERÖR ÖRGÜTÜ PKK TARAFINDAN ÖLDÜRÜLMESİ

PKK’nın siyasetçileri hedef almasına yönelik soru üzerine ise Gök, saldırıların arttığına dikkat çekerek, “Siyaset kurumuna yönelik bu saldırıların karşısında olduğumuzu beyan ettik. Cumhuriyet Halk Partisi, siyaset kurumunun sürmesinden, güçlenmesinden yanadır. Siyaset kurumuna yönelen her türlü saldırının karşısındadır. Kime yönelmiş olursa olsun, siyaset kurumundaki hangi siyasetçiye olursa olsun ya da siyaset kurumu dışındaki masum insanlara yönelik her türlü saldırıda Cumhuriyet Halk Partisi çok net şekilde karşı durmaktadır ve bu terör eylemlerini lanetlemektedir” karşılığını verdi.


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