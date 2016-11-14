Malatya’da çeşitli ziyaret ve temaslarda bulunan CHP heyetinde yer alan CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi ile İzmir Milletvekili Atilla Sertel, Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyetini ziyaret etti. Cemiyet Başkanı Kemal Demiz, ziyaretlerinden dolayı CHP’li heyete teşekkür ederek gazetecilerin sorunları hakkında kısa bilgiler verdi. Daha sonra konuşan CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi ise parti olarak 7 milletvekilinden oluşan bir grup ile Anadolu’da çalışmalara başladıklarını belirterek, “Anadolu’daki illeri gezerek sorun ve sıkıntıları birebir dinliyoruz ve kendi politikalarımızı da bunun üzerinden geliştirmeye çalışıyoruz” diye konuştu. Milletvekili İlgezdi, “Demokrasi olan ülkelerde yargı, yürütme ve yasama organlarının bağımsızlığından sonra basın yayın organlarının da özgür olması gereklidir. Ancak ülkede gelinen süreçte çok ciddi bir sıkıntı yaşanmaktadır. Her gün bir basın organı kapatılıyor, biz CHP olarak basına yapılan engellemelere ve kapatılmalara karşıyız. Özgür basın olmadığı sürece halk doğru bilgilendirilemez. Halk doğru bilgilenmezse süreç daha dayatmacı olur onun için bu mücadele bizler için çok kıymetlidir ve her zaman yanlarında olacağız” ifadelerinde bulundu.

CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel’de bir bütün olarak Türkiye’nin bütün sorunlarını çözmek istediklerini dile getirerek “CHP gerçekten aktif bir çalışma yürütmektedir. Türkiye’nin temel sorunları var ama çözülmez değil. Asıl çözülmesi gereken insanların kendisi güvende hissetmesidir” dedi. Şehitlerin geldiği bir ortamdan biran önce çıkılması gerektiğini dile getiren Sertel, “Terör ülkenin birinci gündemi olarak konuşuluyor. Eskiden tek terör örgütü vardı şimdi bu terör örgütleri başarıyla 3’e çıkarıldı” diye konuştu. Anadolu’da basının kan ağladığını ifade eden Sertel, “Zorunlu olarak Basın İlan Kurumu (BİK) gazeteleri birleştirmeye zorlamıştır. Birbirleri ile hiç anlaşamayacak gazeteler zoraki birleşmiştir. Bu doğru bir anlayış değildir. Gazetecilik özgür bir anlayışla yönetilmelidir. Basın İlan Kurumundan verilen resmi ilan geliri söz konusu edilerek birleştirmeye zorlamak bugün yaşanılan sorunların nedeni olarak ortaya çıkmıştır” ifadelerine yer verdi. Anadolu’da basının vesayet altına alındığını savunan Sertel, “Anadolu’da ki medya kısıtlı gelir kaynakları ile Türkiye’de demokrasinin savunuculuğunu yapan bir yapıdır. Türkiye’de demokrasi varsa bunda yerel basının çok büyük önemi vardır. Kurtuluş savaşından bu yana Türkiye’nin temel taşı Anadolu basınıdır. Gelinen noktada Anadolu basını çok büyük sıkıntılar içerisinde ayakta durmaya çalışıyor” şeklinde konuştu.