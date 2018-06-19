Diğer
Kategoriler

CHP milletvekili hakkında 'terör propagandası' suçundan fezleke hazırlandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında “terör örgütü propagandası yapmak” suçundan fezleke düzenlendi.

CHP milletvekili hakkında terör propagandası suçundan fezleke hazırlandı

19 Haziran 2018 12:46

Başsavcılık tarafından hazırlanan fezlekede, CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun 2017'de sosyal medya hesabından, tutuklanan PKK'lılara ait bir fotoğrafı paylaşarak, "Bu fotoğraf hiç unutulmaz ve insan hakları ihlalleri sabıka kaydınıza hiç silinmeyecek şekilde yazılacak" dediği kaydedildi. 

Fezlekede Tanrıkulu’nun, TSK tarafından Afrin bölgesindeki terör örgütlerine yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı’nı provoke edici bir paylaşımına da yer verildi. Tanrıkulu’nun, Zeytin Dalı Harekatı'nı kastederek “Savaşa hayır” paylaşımı yaptığı belirtilen fezlekede, bu paylaşımlarla “terör örgütü propagandası yapmak” suçunun işlendiğini gösterir yeterli delilin mevcut olduğu, Tanrıkulu'nun üzerine atılı suç unsurlarının oluştuğunun tespit edildiği ifade edildi. Fezleke, TBMM Başkanlığına sunulmak üzere Adalet Bakanlığına gönderildi.
Yasama dokunulmazlığının kaldırılması halinde Tanrıkulu hakkında, “terör örgütü propagandası yapmak” suçundan 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılacak.  

Abdullah Sarica
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 30°C

  • Ankara

    Ankara 25°C

  • İzmir

    İzmir 29°C

  • Bursa

    Bursa 30°C

  • Trabzon

    Trabzon 25°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç