CHP Milletvekili Pekşen’den Boztepe’deki otel inşaatına tepki

Trabzon’un Ortahisar ilçesinde kentin tüm bölgelerine hakim bir noktada bulanan Boztepe’de yapımı süren otel inşaatına tepkiler sürüyor. Otel inşaatı ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada, otelin Trabzon'a ihanetin simgesi olduğunu ifade eden CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen, “Bu bina Trabzon’a yapılan ihanetin simgesidir. ‘Şehirlere ihanet ettik’ diyenler buyursunlar, ihanet burada gözlerinin önünde duruyor. Samimiyseler bu katliamı durdursunlar. Trabzonlular'ın vicdanında ağır bir yara açan bu ihaneti ortadan kaldırsınlar” dedi.

Pekşen, Trabzon Boztepe’de şehrin siluetini bozan otel inşaatına karşı açılan davaya müdahil olma çağrısı ile ilgili olarak “Trabzon’un en güzel seyir terasına sahip olan Boztepe’ye, bütün mimari ve estetik ilkelere aykırı bir şekilde yapılan bu ucube bina, rant hırsı peşinde koşanların gözlerinin nasıl karardığını göstermektedir” diye konuştu.

“Trabzon’da yaşanan bu yağma ve talana seyirci kalmayacağız” diyen Pekşen, “Gençlerimizin spor yaptığı bu alana yapılan ucube bina için Trabzon Büyükşehir Belediyesi aleyhine Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından açılan davaya Trabzon Milletvekili olarak ben ve bütün Trabzon İl ve İlçe Örgütlerimiz müdahil olacağız. Ayrıca Trabzon’da ve Türkiye’deki çevre konusunda duyarlı vatandaşları da bu davaya müdahil olmaya çağırıyoruz” ifadelerini kullandı.

Trabzon’da yaşanan çevre katliamına seyirci kalmayacaklarını dile getiren Pekşen, “AK Parti Genel Başkanı Erdoğan ‘şehirleri katlettik’ diyor. Şehirlere ihanet ettik diyenler buyursun, ihanet burada, gözlerinin önünde duruyor. Buradan çağrı yapıyoruz. Eğer bu söylemlerinde samimiyseler bu katliamı durdursunlar. Trabzonlular'ın vicdanında ağır bir yara açan bu ihaneti ortadan kaldırsınlar. Beton yığınına 'dur' desinler. Bu bina her siyasi görüşten Trabzonlunun vicdanını yaralamaktadır. Sayın Erdoğan’ı davet ediyoruz, gelsin ve bu ucube inşaatı durdursun” şeklinde konuştu.