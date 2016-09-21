CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan, Ankara Milletvekili Murat Emir, Ankara Milletvekili Necati Yılmaz, Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş ve Parti Meclisi Üyesi Yıldırım Kaya’dan oluşan heyet, Eğitim-Sen Genel Başkanı Kamuran Karaca, Eğitim-Sen Genel Sekreteri Mesut Fırat ve Genel Mali Sekreter Elif Çuhadar ile bir araya geldi. Görüşmede, Eğitim-Sen üyelerinin açığa alınmaları değerlendirildi. CHP milletvekilleri, bu süreçte Eğitim-Sen’in yanında olduklarını ve haksızlıklar ortadan kaldırılıncaya kadar Eğitim-Sen ile dayanışma içinde olacaklarını vurguladılar.

Goncagül Özcan

