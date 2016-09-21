Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » CHP milletvekilleri Eğitim-Sen'i ziyaret etti

CHP milletvekilleri Eğitim-Sen'i ziyaret etti

CHP milletvekilleri, FETÖ soruşturmaları kapsamında açığa alınan 9 bin 800 Eğitim-Sen üyesi için Eğitim-Sen'e destek ziyaretinde bulundu.


21 Eylül 2016 14:46

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan, Ankara Milletvekili Murat Emir, Ankara Milletvekili Necati Yılmaz, Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş ve Parti Meclisi Üyesi Yıldırım Kaya’dan oluşan heyet, Eğitim-Sen Genel Başkanı Kamuran Karaca, Eğitim-Sen Genel Sekreteri Mesut Fırat ve Genel Mali Sekreter Elif Çuhadar ile bir araya geldi. Görüşmede, Eğitim-Sen üyelerinin açığa alınmaları değerlendirildi. CHP milletvekilleri, bu süreçte Eğitim-Sen’in yanında olduklarını ve haksızlıklar ortadan kaldırılıncaya kadar Eğitim-Sen ile dayanışma içinde olacaklarını vurguladılar. 

Goncagül Özcan
 

Etiketler: chp


BAKMADAN GEÇME
YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 21°C

  • Ankara

    Ankara 22°C

  • İzmir

    İzmir 26°C

  • Bursa

    Bursa 22°C

  • Trabzon

    Trabzon 23°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatları
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!