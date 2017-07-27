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CHP milletvekillerinin Meclis'teki iç tüzük eylemi devam ediyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) milletvekillerinin iç tüzükle ilgili dün gece başlattığı Meclis'i terk etmeme eylemi devam ediyor.

CHP milletvekillerinin Meclisteki iç tüzük eylemi devam ediyor

27 Temmuz 2017 11:47

CHP milletvekillerinin TBMM Genel Kurulu'ndaki iç tüzük eylemi devam ediyor. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Genel Kurul salonunu basına açtı. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, Genel Kurul salonunda açıklama yaparak, iç tüzüğü eleştirme ve oturma eylemlerinin devam ettiğini söyledi. Özel, ''Sesi kesilen milletvekilleri için bir yolunu bulacağımızı söylemiştik. Eylem ne zaman bitecek sorularına cevabımız; son milletvekilimizin iç tüzük hakkında söyleyeceği son söz bitmeden bu oturum bitmeyecek. Önümde konuşma talebi olan 15-16 arkadaşımızın başvuruları var. Normalde sabaha kadar parlamento çalışırken ve haber olmazken bugün her yerde birinci haberdeyiz. Mücadelemiz devam edecek. Hak, hukuk, adalet diyoruz, tüm baskı ve sansüre rağmen direnmeye devam ediyoruz" dedi.  

Ahmet Umur Öztürk


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