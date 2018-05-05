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CHP, Muharrem İnce’nin Cumhurbaşkanı adaylığını YSK’ya bildirdi

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan başkanlığındaki CHP heyeti, Muharrem İnce’nin Cumhurbaşkanı adaylığını YSK’ya bildirdi.

CHP, Muharrem İncenin Cumhurbaşkanı adaylığını YSKya bildirdi

05 Mayıs 2018 11:46
 

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