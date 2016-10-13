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CHP MYK, Beşiktaş Belediye Başkanı Hazinedar'ı disipline sevk etti

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Selin Sayek Böke, Merkez Yönetim Kurulu'nun (MYK) Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın disipline sevk edilmesi konusunda bir karara vardığını açıkladı.

CHP MYK, Beşiktaş Belediye Başkanı Hazinedarı disipline sevk etti

13 Ekim 2016 15:46

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Toplantısı, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında gerçekleşti. Toplantının gündemini ise CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Selin Sayek Böke, düzenlediği basın toplantısında paylaştı. Gazetecilerin sorularını da cevaplayan Böke, bir soru üzerine, “CHP, Türkiye için hukuk derken bunu boşlukta kalmış bir kavram olarak söylemiyor. Kendi içinde de hukuku işleten bir parti. Türkiye’ye de gerçek hukuku getirecek olan partidir. CHP, bu konularda kendi hukuki çerçevesi içerisinde bugün MYK’da değerlendirmelerini yaptı. Beşiktaş Belediye Başkanımızın disipline sevk edilmesi konusunda bir karara vardı. Bundan sonra artık disiplin kurulunun bu süreci yönetmesini takip edeceğiz. Detaylarına bugün girmek doğru olmaz. Bizim tartıştığımız mesele bunun bir disiplin sürecine dönüşüp dönüşmemesi meselesiydi” ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Türkiye’deki idam tartışmaları üzerine AB’den tepki gelmesini eleştirerek, “Eşimi ben ikna ettim idam cezasının kötü olduğuna dair. Kızım buradaydı darbe girişimi olduğunda, iki gün sonra dönecekti ve geldi. Eşim ertesi gün beni tehdit etti. Dedi ki, ‘İdam cezası konusunda senin konumunu biliyorum ama bu sefer karşı çıkarsan senle ilişkilerimi gözden geçiririm’" yönündeki açıklamalarının hatırlatılması üzerine Böke, şu değerlendirmede bulundu:

“Enişteler, eşler, öyle bir aile siyaseti kurulmuş ki Türkiye’de her şey bakanların, cumhurbaşkanlarının aileleri üzerinden tartışılıyor. Kimsenin kimseyi ikna etmeye ihtiyacı olmamalı bu dünyada. İdam kabul edilemez nokta. Utanç verici olan, bir bakanın idamın kabul edilemez olduğundan sonra noktayı koymayıp, bununla ilgili anılarını anlatacak kadar olayı hafif gören yaklaşımıdır. Türkiye bundan çok daha güçlü ve büyük bir ülke."

Goncagül Özcan - Pelin Üzek 


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