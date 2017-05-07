CHP Parti Meclisi olağanüstü toplandı

CHP Parti Meclisi toplantısı öncesinde PM üyeleri gazetecilerin sorularını cevapladı. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, gazetecilerin "Ne beklemeliyiz?" sorusuna "Biraz bekleyeceksiniz" cevabını verdi. Altay, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Böke'nin istifasının sürpriz olup olmadığına ilişkin soru üzerine, "Yaşadıklarımızın hiçbiri sürpriz değil" ifadelerini kullandı. "Başka istifalar bekliyor musunuz?" sorusuna Altay, "Ben beklemiyorum" yanıtını verdi.

Altay, olağanüstü kurultay tartışmalarına ilişkin soru üzerine de, "Tartışma başlamadı ki bitsin. Yani bir iki kişi talep ediyor diye bu işler olmaz. Kurultay toplanmasının şekli bellidir, 650 imzayla toplanabilir" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem ise, olağan kurultay sürecinin başladığını hatırlatarak, "Partinin olağan kurultay sürecinin olağanüstü kurultaydan farkı bu delegasyon değil, başka delegasyon gelecektir. Mevcut delegasyonla kurultay yapmak yerine olağan kurultay sürecini beklemek, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yenilenmiş delegasyon yapısıyla kongre sürecini tartışmak daha doğru olur" ifadelerini kullandı.

CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, CHP'nin süreci en iyi şekilde değerlendireceğini belirterek, "Tartışacağız. Hep birlikte fikirleri masaya yatıracağız. Hem partimiz hem de ülkemiz için doğru bir karar çıkacaktır" açıklamasında bulundu.

Aydın, olağanüstü kurultay taleplerine nasıl baktığı sorusuna, "Olağan kurultay takvimi açıklandı. Bu süreç işlerken iki kurultay yapmak hem partimiz hem de şu anda bizden beklentisi olan seçmen için doğru karar olacağını düşünmüyorum" yanıtını verdi. Böke'nin istifasını beklediklerini söyleyen Aydın, başka istifa beklemediğini sözlerine ekledi.



Ahmet Umur Öztürk

