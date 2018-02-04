CHP Parti Meclisine 488, Yüksek Disiplin Kuruluna 108 kişi aday oldu

CHP'nin 36. Olağan Kurultayı ikinci gününde devam ediyor. İkinci günde Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri seçilecek. Parti Meclisi üyeliği için 488, Yüksek Disiplin Kurulu üyeliği için 108 kişi aday oldu.

Ahmet Umur Öztürk

