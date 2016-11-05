Teğmen olduğu sırada Ergenekon davasından tutuklanıp 16.5 yıl hapis cezası alan ve 41 ay cezaevinde kaldıktan sonra tahliye olan CHP Parti Meclisi Üyesi Mehmet Ali Çelebi, memleketi Amasya’da düzenlenen ‘Kumpas, Darbe ve Başkanlık’ konulu panelde konuştu. Çelebi, "Darbe tiyatro muydu değil miydi? Kumpasları, bunları yapanların darbe yapması çok anormal değil. Çünkü o zaman hukuku katledenler bugün ülkenin uçaklarıyla, tanklarıyla halkı katlettiler. Arada değişen hiçbir şey yok. Bu nedenle bu darbe girişimi asla tiyatro değil. Bu beklenen bir şeydi. Ben daha Mayıs ayındayken Almanya’da verdiğim konferansta söylüyordum. Darbe yapacaklar, darbe yapabilirler diyordum. Biz bunu bekliyorduk. Silahlı kuvvetlerin içerisindeki kişiler bunları bekliyordu. Ve geldi çattı 15 Temmuz olayı. 40 yıllık bir planlamanın sonucunda gerçekleşen bir hadise olduğuna şüphe yok” ifadelerini kulandı.

“Şimdi biz ona (Zekeriya Öz) pişmanlık yasasını teklif ediyoruz”

Ergenekon davasında kendisini sorgulayan FETÖ’nün firari savcısı Zekeriya Öz’e seslenen Çelebi, “İşte ben milletimin huzurundayım. Kendisi kimbilir nerede? Bizler, anne babamızla teslim olurken bunlar hiç teslim olmadılar ve boşandılar. Bizler cezaevinde evlendik, bunlar cezaevine girmeden önce boşandılar. Savcı Zekeriya Öz pişmanlık yasası teklif etti ve sert cevaplar verdiğim için kendisine ‘ayakta sorgulayacağım seni’ dedi. Onu da yaptık. Ayakta da sorgulandık. Ama cevaplarımız değişmedi. Şimdi biz ona pişmanlık yasasını teklif ediyoruz” diye konuştu.

Büyük Amasya Oteli’ndeki panele, CHP Amasya Milletvekili Mustafa Tuncer, CHP İl Başkanı Reşat Karagöz ile partililer katıldı.

Murat Çelik A.

