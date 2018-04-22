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CHP Sözcüsü Tezcan: 'Genel Başkanımızın talimatıyla istifa ettiler'

CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, "15 milletvekilimiz Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla istifa etmiştir" dedi.

CHP Sözcüsü Tezcan: Genel Başkanımızın talimatıyla istifa ettiler

22 Nisan 2018 13:58

CHP'li 15 milletvekilin istifa ederek İYİ Parti'ye geçmesine ilişkin TBMM'de açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, "15 milletvekilimiz Genel Başkanımızın talimatıyla istifa ederek İyi Parti'ye geçmiştir. Tarih bu arkadaşlarımızı demokrasi kahramanları olarak hatırlayacaktır. Demokrasinin önüne kurulan tuzakları temizleme adımıdır. İyi Parti'nin seçimlere girme hakkı olduğunu herkes biliyor. 15 milletvekili arkadaşımızın katılmasına gerek olmadan İyi Parti'nin seçimlere girme hakkının var olduğunu herkes biliyor. Seçimlere girme hakkı olan bir partiyi seçimlere sokmamaya çalışıyorlar" şeklinde konuştu. Tezcan, bu "görev"in hayırlı olması temennisinde bulundu.  

Yağmur Yıldız - Ahmet Umur Öztürk - İbrahim Berat Yılmaz
 

 

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