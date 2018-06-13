Diğer
Kategoriler

CHP TRT’deki konuşma hakkını kullanmayacak

CHP, TRT’de kendisine tanınan konuşma hakkını kullanmayacağını Yüksek Seçim Kurulu’na ve Türkiye Radyo Televizyon Kurumu’na (TRT) bildirdi.

CHP TRTdeki konuşma hakkını kullanmayacak

13 Haziran 2018 16:50

CHP, TRT’nin kendisine tanıdığı konuşma hakkını kullanmayacağını YSK’ya ve TRT’ye bildirdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, YSK’ya ve TRT’ye gönderdiği başvuru yazısında, “Daha önce Yüksek Seçim Kuruluna sunduğumuz yazımız ile radyo ve televizyonda konuşma hakkımızın tamamını kullanacağımızı bildirmiştik.

Kuruma bağlı radyo ve televizyonların tümünde şu ana dek sürekli taraflı yayın yapmış, objektif yayın ilkelerine uymamış, normal yayın akışında seçime giren siyasi partiler ve adaylara eşit davranmamış olmanız nedeni ile konuşma haklarımızı kullanmayacağız. Bu çerçevede 11 Haziran 2018 tarihinde çekimi yapılan ve 17 Haziran 2018 tarihinde yayınlanacak konuşmanın da yayınlanmasından vazgeçiyoruz” dedi. 

(Pelin Üzek Kılıç/İHA) 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 30°C

  • Ankara

    Ankara 34°C

  • İzmir

    İzmir 35°C

  • Bursa

    Bursa 31°C

  • Trabzon

    Trabzon 27°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç