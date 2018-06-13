CHP TRT’deki konuşma hakkını kullanmayacak

CHP, TRT’nin kendisine tanıdığı konuşma hakkını kullanmayacağını YSK’ya ve TRT’ye bildirdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, YSK’ya ve TRT’ye gönderdiği başvuru yazısında, “Daha önce Yüksek Seçim Kuruluna sunduğumuz yazımız ile radyo ve televizyonda konuşma hakkımızın tamamını kullanacağımızı bildirmiştik.

Kuruma bağlı radyo ve televizyonların tümünde şu ana dek sürekli taraflı yayın yapmış, objektif yayın ilkelerine uymamış, normal yayın akışında seçime giren siyasi partiler ve adaylara eşit davranmamış olmanız nedeni ile konuşma haklarımızı kullanmayacağız. Bu çerçevede 11 Haziran 2018 tarihinde çekimi yapılan ve 17 Haziran 2018 tarihinde yayınlanacak konuşmanın da yayınlanmasından vazgeçiyoruz” dedi.

(Pelin Üzek Kılıç/İHA)