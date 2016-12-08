CHP Tunceli İl Yönetim Kurulundan yapılan açıklamada, Genel Başkanları Kemal Kılıçdaroğlu'na yakışır bir çalışmanın önünün açılması için böyle bir karara aldıkları belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bizler CHP Tunceli İl Yönetim Kurulu yedek ve asil üyeleri olarak partimizin Tunceli il başkanının, yönetim kurulumuzun çalışma azim ve isteğinin önünde engel olması ve ilimizin onuru ve gururu Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na yakışır bir çalışanının önünü açmak ve partimizi iktidar yapmak için il yönetim kurulu asil ve yedek üyeleri olarak istifa etmiş bulunmaktayız."

CHP Tunceli İl Başkanı Ali Rıza Güder ise, yönetim kurulu asil ve yedek üyesi olan 41 kişiden 24'ünün görevinden istifa ettiği yönünde bilgi aldığını belirterek, "Bahsi geçen istifa dilekçeleri şahsen yapılmadığı için ilgili kişilerce görüşülüp ondan sonra bir değerlendirme yapılacaktır" dedi.

Ercan Topaç